Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 ноября: рост заболеваемости, километровые очереди в поликлиниках, новые летальные исходы

138 ковид-положительных пациентов обнаружено за последние сутки. Фото: pixabay.com.

138 ковид-положительных пациентов обнаружено за последние сутки, двое погибли. В это же время 21 человек смог побороть вирус.

Общее число инфицированных достигло 12312, 281 пациент погиб. Почти 9 тысяч выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Регион продолжает сражаться с ростом числа инфицированных. В области отмечается и рост числа заболевших ОРВИ. Смоляне жалуются на плохое самочувствие и вынуждены часами сидеть в очереди к терапевту – одним требуется больничный, другим – выписка.

Между тем, серьезных ограничений Роспотребнадзор вводить не спешит. На карантине ряд групп детский садов и отдельные классы в школах.