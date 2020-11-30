«Жизнь посвящена детям»

Фонд Сергея Неверова помог с ремонтом дома многодетной маме. Фото: smolensk.er.ru.

В маленьком селе Плоское Руднянского района в старом доме живет большая семья Давыдовых. Старшие дочки уже обзавелись своими семьями и разъехались. Ольга Петровна – мать семьи воспитывает здесь 17-летнего Макара, Гену, школьников Лёшу, Алёну и дошколят Сашу и Тамару. Воспитывает детей одна. Помощи ждать неоткуда, помогают лишь добрые люди – соседи. «Вот Александр Николаевич, наш сосед, вместе с семьей нам много помогает. У них свое хозяйство, бывает и молоком угощают, творогом. Недавно переложил нам печку. Сама бы я не справилась», - рассказывает Ольга Петровна.

Большую семью в деревне знают, стараются помочь всем миром. Узнали о семье и в Фонде социальной поддержки «СозИдаНие», создатель которого руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Фонд появился в 2017 году для помощи смолянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Среди проектов, которые реализует «СозИдаНие»: «Тепло в дом», Медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины», «Доброхоты» - всего 7 направлений. В этом году в рамках проекта «Тепло в дом» Ольге привезли дрова для отопления дома. С просьбой о помощи в ремонте обратились неравнодушные смоляне.

«В социальные сети Фонда пришло письмо. Узнав о тяжелой ситуации в семье, решили приобрести строительные материалы», - рассказал директор Фонда «СозИдаНие», помощник Сергея Неверова в регионе Сергей Шелудяков.

Фонд Сергея Неверова помог с ремонтом дома многодетной маме. Фото: smolensk.er.ru.

Главная проблема – давно прохудившаяся крыша. «С 70х годов дом стоит, ни разу не было ремонта нормального. У меня таких денег нет, но мир не без добрых людей», - говорит Ольга.

Фонд привез все необходимые строительные материалы: шифер, рубероид, ДВП, краску для полов, обои, карнизы, шторы.

«Этих материалов хватит для того, чтобы отремонтировать крышу и сделать косметический ремонт внутри», - отметил Сергей Шелудяков.

С ремонтными работами помогли всё те же соседи. Совместными усилиями удалось решить главную проблему - перекрыть кровлю. Осталось лишь поклеить обои и покрасить полы. «Спасибо, конечно, Фонду за то, что отозвались и помогли, спасибо соседям, что не бросают нас в беде», - поблагодарила Ольга Петровна.

Мама восьмерых детей признается, что бывает тяжело. «Но моя жизнь полностью посвящена детям. Я без них не могу», - говорит Ольга.