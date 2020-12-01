Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 декабря: рост заболеваемости, дополнительное финансирование, конкурс в поддержку врачей

141 пациентов с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 2 человека погибли, 66 справились с болезнью. Фото: pixabay.com.

141 пациент с Covid-19 выявлен в Смоленской области за последние сутки, 2 человека погибли, 66 справились с болезнью. Всего с марта 2020 года новый вирус найден у почти 12,5 тысяч жителей региона.

В настоящее время в общей сложности медики контролируют состояние здоровья 5106 человек, из них 3708 пациентов находятся в режиме самоизоляции, 1398 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что Смоленщина получит еще 60 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, концентраторов, кислородопровода, расходных материалов на проведение ПЦР-тестирований и т.д.

Также жителей региона просят поучаствовать в конкурсе «Улыбка врачей», чтобы поддержать медиков, работающих в тяжелых условиях.