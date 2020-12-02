Рецепт лечения

В Смоленске обсудили ситуацию с лекарственным обеспечением. Фото: pixabay.com.

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Проблему с обеспечением смолян лекарствами в период пандемии обсудили на заседании фракции «Единая Россия» под председательством Николая Дементьева.

Как пояснил и.о. начальника департамента Смоленской области по здравоохранению Сергей Герасимов, на сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 2963 пациента, на стационарном – 1277.

– Стационары и те койки, которые у нас развернуты, обеспечены необходимыми запасами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты. Запаса хватит более чем на 2 недели. И он своевременно пополняется, – заверил Сергей Герасимов.

По словам главы департамента, Смоленской области выделено 35 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на приобретение лекарственных препаратов для лечения больных в амбулаторных условиях. Поступившее финансирование уже доведено до регионального оператора, которым является «Смоленский областной медицинский центр». В настоящее время учреждение приступило к закупке необходимых лекарств. Планируется, что поставки препаратов в медицинские учреждения области будут осуществлены в ближайшие две недели. В связи с нехваткой медикаментов пациенты с симптомами коронавируса будут обеспечены ими бесплатно. Разъясняя порядок получения лекарств, Сергей Александрович отметил: «Направляясь к пациенту, терапевт или участковая медицинская сестра будут брать с собой набор лекарственных препаратов и при необходимости выдавать заболевшим».

На коммерсантов найдут управу

В ходе заседания выступила председатель комитета Смоленской областной Думы по социальной политике Ольга Васильева, которая рассказала, что по результатам проведенного депутатами регионального заксобрания мониторинга аптечной сети в городе Смоленске и районах области был выявлен дефицит антибиотиков и противовирусных средств. Член фракции также обратила внимание на то, что некоторые частные аптечные сети, пользуясь нехваткой препаратов, повышают цены даже на жизненно необходимые товары. Например, цена на обычный ртутный градусник достигает 600 рублей.

Спикер областного парламента Игорь Ляхов остро отреагировал на подобное поведение представителей аптечной сети:

– Бизнес должен быть социально ответственным, а если он стремится больше заработать, когда случилась беда, когда люди болеют, то в отношении таких коммерсантов должны быть особые подходы, – подчеркнул председатель облдумы и рекомендовал руководителю профильного департамента в ближайшее время провести совещание со снабжающими организациями отрасли.

Во время обсуждения актуальной темы не раз поднимался вопрос о необходимости снижения ажиотажного спроса, вызванного закупкой лекарств впрок. Ольга Васильева подчеркнула, что следует своевременно информировать граждан о том, куда необходимо обращаться за сведениями о наличии лекарств, в том числе через различные средства массовой информации.

– Пожилые люди, а также жители сельской местности не всегда имеют возможность получать необходимую информацию через сайты, – обратила внимание депутат.

Кроме того, парламентарий заострила внимание собравшихся на вопросе подготовки медицинских кадров. Многие врачи были вынуждены перепрофилироваться, чтобы работать с заболевшими ковидом: «При легкой и средней тяжести люди лечатся на дому, и доктора, которые приходят к ним, должны в полной мере понимать, как вести себя с пациентами, каким образом их лечить и знать, как отвечать на вопросы».

На стороне пациентов

Депутаты рассказали об огромном количестве звонков, которые поступают в их адрес от жителей региона по вопросам, связанным с распространением заболевания и поставкой лекарств. Некоторые из них они задали главе профильного департамента.

Так, Александр Станьков сказал, что, сдавая тесты на коронавирус, люди вынуждены ждать результатов до десяти дней: «По предписаниям Роспотребназдора они должны выполняться в течение двух суток, а люди находятся в неведении не меньше недели. Такие жалобы озвучиваются ежедневно. Что делать и от чего лечиться, пока неизвестен диагноз?».

– Все мощности, которые сейчас имеются, задействованы. С 300 анализов в сутки мы довели их число до 1520 исследований. Приобретается оборудование и специальные тест-системы, проводится обучение специалистов, чтобы обеспечить работу в круглосуточном режиме, – ответил Сергей Герасимов. Он добавил, что на сегодняшний день внесены корректировки по числу лиц, подлежащих тестированию. Теперь для выхода на работу после болезни достаточно одного отрицательного теста вместо двух. В связи с нововведениями число проводимых исследований будет покрывать число обратившихся и «ситуация изменится в течение двух недель».

Сергей Шелудяков заметил, что медики продолжают выписывать рецепты на лекарства, которых нет в наличии: «Если препарата нет и вы не можете его закупить, то как происходит доведение этой информации до врача-терапевта? Ведь он приходит к пациенту и выписывает данный препарат».

Докладчик заверил, что на ближайшем совещании с руководителями учреждений, заведующими отделениями и врачами будут даны четкие указания предоставлять в рецепте альтернативные медикаменты.

На вопрос Ольги Васильевой: куда сегодня обращаться тем, кому уже сейчас выписаны рецепты на отсутствующие лекарства? – Сергей Герасимов пообещал, что в СМИ и социальных группах будут размещены сведения о «горячей линии» департамента. Там будет собрана актуальная информация от крупных аптечных сетей об имеющихся в наличии медпрепаратах.

Подводя итог встречи, депутаты озвучили ряд предложений. В частности, департаменту Смоленской области по здравоохранению было рекомендовано: продолжить работу по контролю за наличием медикаментов в аптеках региона, оперативно реагировать на сигналы об их недостатке и принимать надлежащие меры; в самый кратчайший срок провести совещание по обсуждению данного вопроса с основными поставщиками лекарств; через средства массовой информации оповестить граждан о работе «горячей линии» по вопросам обеспечения необходимыми медикаментами. В адрес управления Федеральной антимонопольной службы поступили предложения об осуществлении регулярного мониторинга цен на жизненно необходимые и важнейшие медпрепараты. Председателю комитета областной Думы по социальной политике Ольге Васильевой поручено в тесном контакте с департаментом Смоленской области по здравоохранению контролировать ход выполнения решений, которые были выработаны совместно с профильным органом исполнительной власти в ходе заседания фракции.

… Когда номер сдавался в печать, стало известно, что в аптечных сетях региона появились лекарственные препараты, необходимые для лечения инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. Улучшение ситуации выявил мониторинг снабжающих организаций отрасли, который ежедневно проводят депутаты фракции «Единая Россия». Также информацию о поставке медикаментов подтвердил и.о. начальника профильного департамента Сергей Герасимов.

– Ситуация с обеспечением лекарствами больных коронавирусной инфекцией стабилизируется. Надеемся, что в дальнейшем, хотя и наблюдается рост заболеваемости, дефицита медикаментов не будет, – отметила председатель комитета областной Думы по социальной политике Ольга Васильева.

Депутат заверила, что, несмотря на улучшение ситуации с обеспечением населения медикаментами, данный вопрос по-прежнему останется в фокусе особого внимания.