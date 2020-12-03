Преображение дворов и скверов

В регионе в этом году отремонтировали 99 дворов и 42 общественных пространства. Фото: smolensk.er.ru.

Асфальт ровно уложен, а возле подъездов установлены новые светильники, скамейки и урны. Так сейчас выглядят дворовые территории по улицам Энгельса и Володарского в городе Велиже. Качество выполненных ремонтных работ оценила Секретарь местного отделения «Единой России» Галина Валикова совместно с коллегами-однопартийцами, общественниками и представителями профильных ведомств.

«Местное отделение партии внимательно следит за работами по благоустройству дворовых территорий. Приятно, что в этом процессе также задействованы неравнодушные граждане. Сами жители активно участвуют в проекте: проверяют качество работ, обустраивают цветники, устанавливают столики и качели», – рассказала Галина Валикова.

В регионе в этом году отремонтировали 99 дворов и 42 общественных пространства. Фото: smolensk.er.ru.

Уютнее стал выглядеть сквер у школы № 7 в городе Сафонове. Работы по благоустройству выполнялись здесь в соответствии с дизайн-проектом. Его разработали с учетом пожеланий местных жителей. В месте массового отдыха проведены работы по установке скамеек, фонарных опор, светильников и металлического ограждения. Для комфортного доступа местных жителей на территорию сквера в ограждении предусмотрено 6 разрывов. Помимо этого, благоустроены пешеходные дорожки из брусчатки и заездной карман для машин, введены в эксплуатацию спортивная площадка с уличными тренажерами и две детские игровые площадки. Стоит отметить, что благоустройство коснулось и фонтана, расположенного на территории сквера - произведена прокладка нового сантехнического и электрического оборудования, сделан ремонт старой чаши специальными материалами и установлена новая декоративная чаша. Таким образом, фонтан приобрел более эстетичный вид.

В регионе в этом году отремонтировали 99 дворов и 42 общественных пространства. Фото: smolensk.er.ru.

В Ярцеве на улицах Энтузиастов и Луначарского в положенные сроки выполнены работы по благоустройству дворовых территорий. Подрядная организация завершила ремонт пешеходных дорожек, а также установила опоры освещения и светильники. Изменения коснулись и других дворов города. Так, выполнены работы по устройству пешеходных дорожек и асфальтированию дворовых проездов по улицам Старозавопье, Горького и проспекту Металлургов.

Стоит отметить, что в Ярцеве при благоустройстве территорий была произведена заменена коммуникации по улице Луначарского, а также по улицам Энтузиастов и Горького осуществлен подъем колодцев до уровня отметки прилегающей поверхности.