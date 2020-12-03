«Пусть нет фамилии у нашего бойца, есть звание российского солдата»

В этом году поисковики установили более 290 имён бойцов, поднятых на смоленской земле. Фото: smolensk.er.ru.

День Неизвестного солдата – сравнительно новая памятная дата в России. Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских воинов, которые погибли в боевых действиях, и чьи имена остались неизвестными.

В этот день поисковики, партийцы, смоляне приходят к мемориалам, чтобы почтить память наших дедов и прадедов, навернувшихся с войны. Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов, руководитель регисполкома партии Артем Малащенков, депутат областной Думы Виктор Разуваев возложили цветы к Вечному огню и стеле Бессмертного полка.

На Смоленщине отмечают День Неизвестного солдата. Фото: smolensk.er.ru.

«Мы не должны забывать великий подвиг тех, кто погиб на полях сражений. Для нас это святой день. В годы войны многие получили эту стандартную формулировку – без вести пропавший. Нашим поисковикам еще предстоит установить имена большого числа героев, которые сегодня остаются на смоленской земле», - отметил Игорь Ляхов.

Для Смоленщины эта дата действительно особенная. Во время Великой Отечественной войны здесь, на подступах к Москве, шли ожесточенные бои. Каждый год поисковики поднимают останки сотен солдат, погибших за мир и свободу. Только в 2020 году удалось найти порядка двух тысяч бойцов. На то, чтобы установить имена героев, уходят месяцы работы в архивах. Используя найденные личные вещи, если повезет – нагрудные медальоны, поисковики восстанавливают когда-то неизвестные имена. В этом году удалось узнать фамилии более чем 291 бойца.

«Для нас – праздник, если мы находим котелки, ложки, фляжки, которые были подписаны бойцом. В этом году при солдатах было много наград, медалей – это значительно облегчает работу по установке имени», - рассказал поисковик, руководитель отряда «Доброхоты» Александр Семёнов.

Смоленское региональное отделение «Единой России» оказывает большую поддержку поисковикам в рамках партийного проекта «Связь поколений». Координатор проекта и лидер поискового движения на Смоленщине – сенатор от региона Нина Куликовских.

«Этот день инициирован поисковиками. Нет более трагической судьбы, чем судьба Неизвестного солдата. Никто не знает его имени, не могут прийти на могилу его родные и близкие. Чем меньше остается безымянных солдат, тем лучше. Благодаря работе смоленских поисковиков каждый год более 200 солдат обретают имена и перестают быть безымянными», - рассказала Нина Куликовских.

Еще одно направление работы партии в области - масштабный проект «Защитникам Отечества посвящается…». Он реализуется по инициативе члена Высшего Совета «Единой России» Франца Клинцевича. За несколько лет установлено 13 памятников Воину-освободителю, Неизвестному солдату. Это собирательный образ героев, погибших за мир.