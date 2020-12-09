Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 декабря: число погибших выросло до 289

С марта в регионе сделали 233 725 тестов на COVID-19. Фото: pixabay.com.

147 пациентов с коронавирусом выявлено в регионе за последние сутки, двое скончались, 168 справились с болезнью. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5265 человек, из них 3806 – в режиме самоизоляции, 1459 – в стационаре. С марта в регионе сделали 233 725 тестов на COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» писала, что почти 2000 смолян получили бесплатные лекарства. В столице региона заработал колл-центр, куда можно позвонить и сообщить какие именно лекарства необходимы. При том, препараты могут получить даже те, у кого нет положительного результата теста на коронавирус – лечение назначит врач в зависимости от симптомов больного.

Также в регионе заработал новый телефон для пациентов с коронавирусом. Система работает следующим образом. Звонящие перенаправляются на телефон круглосуточной «горячей линии» по коронавирусу 8 (4812) 27-10-95. Далее при помощи интерактивного голосового меню звонки распределяются по различным направлениям: медицина, вопросы работы аптечной сети, волонтёры и так далее.