Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 декабря: в регионе три новых летальных исхода

146 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, трое погибли. Фото: pixabay.com.

146 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, трое погибли. 137 справились с болезнью. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее отмечалось, что в регионе на базе 16 учреждений созданы ковидные госпитали. В ряд учреждений поступила дополнительная помощь – за средства политиков и добровольцев закуплено недостающее оборудование.

Так, ранее Смоленская детская больница получила 15 новых бесконтактных термометров. Сотрудники этого медучреждения работают с детьми, которые заболели коронавирусом. Приборы направят в поликлиники областного центра.