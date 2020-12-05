Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 декабря: новые ограничения на фоне роста заболеваемости

147 пациента с COVID-19 выявлено за последние сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

147 человек с положительными тестами на коронавирус выявлено за последние сутки в регионе, 1 погиб. 154 жителя выздоровели. Оперативный штаб представил обновленные данные по распространению COVID-19 в Смоленской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Накануне в регионе ввели новые ограничения из-за распространения инфекции. Под запрет попали корпоративы, детские утренники и другие предновогодние развлекательные мероприятия. Также ужесточен масочный режим. До 24 декабря рекомендовано отказаться от катания на открытых катках и хоккейных коробках. И водить хороводы у елок, установленных в трех районах города.

В то же время разработана еще одна мера поддержки для смоленских медиков и других работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом COVID-19. Они могут рассчитывать на социальную поддержку. Спецвыплата будет рассчитываться по количеству отработанных смен и может достигать до 3880 рублей за один выход на работу.