Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 декабря: новая партия вакцины от гриппа, деньги на лекарства, помощь врачам

В регионе прорабатывают все новые меры поддержи медработников. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Опубликованные новые данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. 149 человек с COVID-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, четверо погибли. 108 - выздоровели.

Согласно последним данным, которые накануне опубликовал региональный Оперативный штаб, в регионе начало сокращаться число пациентов, получающих лечение в стационаре. За последние сутки в больницах освободилось 49 мест.

В настоящее время в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5561 человек, из них 4151- в режиме самоизоляции, 1410 - в больницах региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» писала, что в регион поступила новая партия вакцины от гриппа. Препарат отечественный, без консервантов. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что вакцина подходит для иммунизации детей старше 6 месяцев и взрослых без ограничения возраста.

Также область получит дополнительно 19,5 млн рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома. Средства поступят в регион в ближайшее время.

Ранее смоленским медикам, работающими с ковидположительными пациентами выделил транспорт и стали привозить на работу горячие обеды.