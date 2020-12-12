В Смоленской области стартует новый баскетбольный проект. Фото: smolensk.er.ru.

Участниками встречи стали единороссы, представители Федерации баскетбола Смоленской области и школьной лиги «Локобаскет», заслуженные спортсмены.

С 2006 года баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» при поддержке компании «Российские железные дороги» проводит турнир среди общеобразовательных школ. Изначально участие в нем принимали школьники из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. За 14 лет соревнование набрали популярность, охватив 35 регионов страны. В новом 2021 году турнир для учеников 7-9 классов впервые пройдет на территории Смоленской области.

«Наша лига не стоит на месте, развивается, и мы рады, что в скором времени к нам присоединятся юные смоленские баскетболисты. «Локобаскет» - это отличная возможность для каждого школьника зарекомендовать себя, показать свой потенциал и выйти на новый уровень», - отметил президент лиги Андрей Ведищев.

Активную позицию по многим детским баскетбольным проектам, которые заявлены на Смоленщине, занимает региональное отделение «Единой России». За долгие годы совместного сотрудничества партии, Федерации баскетбола области и Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» был приобретен колоссальный опыт проведения соревнований.

Визитной карточкой партийного проекта «Детский спорт» является баскетбольный марафон 4х4, который впервые стартовал именно на Смоленщине. Турнир собирает более 4000 школьников со всех муниципальных образований. Сейчас марафон проводится уже в 12 регионах нашей страны.

В Смоленской области стартует новый баскетбольный проект. Фото: smolensk.er.ru.

Особой популярностью пользуется школьная лига «КЭС-Баскет» для учеников 9-11 классов. Также открыты первые баскетбольные классы здорового образа жизни в школах и баскетбольные садики.

«Мы рады, что в нашем регионе появится еще один прекрасный проект «Локобаскет», который успел себя зарекомендовать во многих регионах страны. Баскетбол на Смоленщине с каждым годом набирает популярность. Об этом можно судить по количеству участников турнира – оно постоянно растет. «Единая Россия» будет поддерживать новый турнир и способствовать тому, чтобы как можно больше детей приняло участие в соревнованиях», - отметил секретарь регионального отделения партии, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

В торжественной обстановке президент Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин и президент школьной лиги «Локобаскет» Андрей Ведищев подписали соглашение о сотрудничестве.

«Совместная деятельность повысит популяризацию баскетбола и позволит решить многие вопросы по программе развития детского и юношеского спорта», - подытожил Сергей Фомин.

В завершении мероприятия всем участником встречи были вручены памятные сувениры с символикой нового баскетбольного проекта.