Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 декабря: новая партия вакцины от гриппа, деньги на лекарства, помощь врачам

В регионе под медицинским наблюдением находятся 5769 человек. Фото: администрация г. Смоленска.

153 человека с коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 1 человек погиб. С болезнью справились 164 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5769 человек, из них 4351 - в режиме самоизоляции, 1418 - в стационаре.

Ранее в регионе началась третья волна вакцинации от гриппа. Поступившая вакцина рассчитана на детей с 6 месяцев и взрослых. Также продолжается передача транспорта медицинским учреждениям для оказания экстренной помощи населению. Кроме того, стало известно о дополнительном федеральном финансировании в размере 19,5 млн рублей, которое вот-вот поступит в регион. Деньги пойдут на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому.