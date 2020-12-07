Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 декабря: не прекращающий рост заболеваемости, новые летальные исходы

150 пациентов с COVID-19 выявлено за последние сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

150 человек с COVID-19 выявлено за последние сутки в Смоленской области, два пациента погибли. В то же время с болезнью справились 78 человек.

В настоящее время в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5058 человек, из них 3616 - в режиме самоизоляции, 1442 - в стационаре.

Региональный Роспотребназдор отмечает, что COVID-19 с марта 2020 года подтвержден у 13 332. В лабораториях проведено 230 165 исследований.

Ранее власти региона обсудили ситуацию с установкой новых ФАПов в малонаселенных районах области, чтобы местные жители могли как можно раньше обратиться за медицинской помощью к нужному специалисту. Однако сдать все 49 пунктов до нового года вряд ли получится.