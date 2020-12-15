Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 декабря: какую доплату получат медики за пациентов с COVID-19

Стало известно кто из медработников получит новую доплату за особые условия работы. ​ Фото: из архива администрации Смоленской области.​

Стало известно, кто и какую доплату получат медицинские работники за работу с пациентами с COVID-19. По словам заместителя губернатора Полины Хомайко, врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей. Речь идет о новой специальной социальной выплате, которую стал начислять соцстрах с 1 ноября 2020 года.

Что касается врачей, среднего и младшего медперсонала, участвующего в оказании первичной медико-санитарной помощи, размер ССВ за смену составит 2430, 1215 и 600 рублей. Такие же выплаты прописаны для медработников, не оказывающих помощь по диагностике и лечению коронавируса, но контактирующих с пациентами с установленным диагнозом.

Помимо этого, водители скорой помощи и члены летных экипажей, задействованные для транспортировки пациентов с коронавирусной инфекцией, за смену получат 1215 рублей, а фельдшеры, принимающие вызовы в скорой помощи, - 600 рублей.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По словам Полины Хомайко, 3 631 работник уже получил доплату. Сумма выплат составила почти 96 млн рублей.

- Замечу, что ССВ для некоторых медработников может оказаться меньше той суммы, которую получал наш медицинский персонал ежемесячно за период с 1 апреля до 31 октября, так как теперь совсем иная методика начисления, которая базируется, прежде всего, на отработанном времени за смену, тогда как по Постановлению №484 выплаты производились за факт работы с пациентами, зараженными коронавирусом, - пояснила вице-губернатор.

За последние сутки в регионе выявлено 152 пациента с COVID-19, 1 погиб, 297 выздоровели. С марта официальный диагноз имеют более 14 тысяч человек, более 10-ти выздоровели, 298 погибли.

Сегодня под медицинским наблюдением находятся 5777 жителей региона, из них 4356 пребывают в режиме самоизоляции, 1421 находятся в стационаре.