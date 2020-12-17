Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 декабря: в регион поступила вакцина от Гамалеи

В регионе началась вакцинация медработников. Фото: pixabay.com.

В регионе началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. Ранее в первую волну защиту получили 42 человек. Теперь региону досталось 800 комплектов доз. Первым делом, защиту от инфекции получат 800 медицинских работников. А в 2021 году уже все желающие.

В настоящее время COVID-19 был официально подтвержден у 14833 человек, 10951 выздоровели, 302 скончались от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе положительный результат у 153 жителей, 136 выздоровели.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6040 человек, из них 4576 - в режиме самоизоляции, 1464 - в стационаре.