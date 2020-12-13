Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 декабря: 1418 человек получают лечение в больницах региона

151 человек с коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

151 человек с коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, 38 справились с болезнью. Летальных исходов не зарегистрировано. Пациенты с COVID-19 обнаружены в семи районах области и столице региона. В лидерах по числу заболевших – Смоленск, Рославль и Смоленский район – на них приходится 126 заболевших.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего, по данным Оперативного штаба, в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5776 человек, из них 4358 – в режиме самоизоляции, 1418 – в стационаре.