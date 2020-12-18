Смоленский регион МЖД подвел итоги работы в 2020-м году

Фото: пресс-служба МЖД.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2020 году.

– Год был сложным, но для Смоленского региона Московской железной дороги плодотворным. Задачи, поставленные руководством компании «Российские железные дороги» выполнены, несмотря на снижение пассажиропотока из-за коронавирусной инфекции, – сказал Юрий Базаров.

Он также отметил, что Смоленский регион МЖД был и остаётся в числе передовиков, примером для всех железнодорожников. 14 декабря начальник Московской железной дороги Михаил Глазков вручил Смоленскому региону свидетельство за победу в рейтинге «Лучший регион Московской железной дороги» по итогам третьего квартала.

Начальник МЖД Михаил Глазков (слева) вручил свидетельство о победе в дорожном соревновании своему заместителю (по Смоленскому территориальному управлению) Юрию Базарову. Фото: пресс-служба МЖД.

Заместитель начальника МЖД подчеркнул, что между Смоленской областью и «РЖД» сложились крепкие партнерские отношения – это не раз отмечал губернатор Смоленского региона.

Эффективное сотрудничество – только на пользу жителям региона. Железнодорожный транспорт смоляне считают удобным, комфортным и безопасным. Наглядный пример – скоростные поезда «Ласточка», курсирующие между Москвой и Смоленском. Их популярность и востребованность только растет. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, «РЖД» продолжает развивать на перспективу транспортное сообщение между регионами России. Благодаря договоренностям начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова с Губернатором Смоленской области Алексеем Островским, с 16 октября начал курсировать новый двухэтажный поезд Москва – Смоленск.

«Только за первый месяц двухэтажный поезд Москва – Смоленск перевез более 8 тысяч человек», – отметил Юрий Базаров. Таким образом, сегодня смолянам и москвичам, туристам и бизнесменам предоставлен широкий выбор, как по времени отправления «Ласточек», так и по уровню комфорта. Скоростные поезда не только повысили мобильность пассажиров, привлекательность туристских поездок в древний русский город Смоленск, но и повысили транспортную доступность региона для потенциальных инвесторов.

С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов «Ласточка» Москва – Минск в пятивагонном исполнении, следующих через Смоленск. Запуск «Ласточек» станет возможен после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь.

Юрий Базаров отметил, что на Московской железной дороге работам, направленным на обеспечение безопасности и надежности перевозок, уделяется повышенное внимание.

– В этом году в Смоленском регионе железнодорожники капитально отремонтировали 18,7 км пути. Наиболее масштабные работы были развернуты на участках Сафоново – Милохово, Валутино – Смоленск-Сортировочный – Смоленск и станциях Сафоново, Смоленск-Сортировочный, Смоленск. Также в 2020 году отремонтировано 45 железнодорожных переездов, – сообщил Юрий Базаров.

Конечно, главная дата уходящего года – 75-летие Великой Победы. Пандемия внесла коррективы и в её празднование, но у смоленских железнодорожников получилось достойно отметить эту знаменательную дату.

На здании вокзала станции Ярцево открылась мемориальная доска Тульским добровольцам, героически сражавшимся с фашистами в июле 1941 года за город и железнодорожную станцию Ярцево. На вокзале в Вязьме открылась мемориальная доска, посвященная героям-подпольщикам Вяземского железнодорожного узла. Подпольщики загоняли составы в тупики и срывали планы движения немецких эшелонов, приводили в негодность приборы на немецкой технике, следующей по железной дороге на фронт. Подрывная деятельность железнодорожников-подпольщиков наносила значительный ущерб противнику. В декабре 1942 года члены вяземского подполья были выданы предателем и расстреляны. Железнодорожный вокзал – начало города, и установленные мемориальные доски обращают внимание жителей и гостей на героическую историю нашей Отчизны.

Подводя итоги непростого года, заместитель начальника МЖД Юрий Базаров выразил уверенность, что железнодорожники успешно справятся со своими основными задачами по безопасной и бесперебойной перевозке пассажиров и грузов по стальным магистралям России и в предстоящем 2021-м году.