Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 декабря: 5 летальных исходов за сутки

Пять летальных исходов зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

Пять летальных исходов зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки. Еще 156 человек получили положительные тесты на коронавирус. Общее число заболевших выросло до 15143, погибших – 307.

В то же время COVID-19 перенесли 11413 человек, за сутки – «плюс» 252 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6818 человек, из них 5328 – в режиме самоизоляции, 1490 – в стационаре.

Сутки ранее коронавирусная инфекция была выявлена на 11 территориях. Больше всего заболевших в Смоленске.