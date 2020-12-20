Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 декабря: «плюс» 155 заболевших

Еще 155 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Еще 155 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние сутки в Смоленской области. 81 человек выздоровел. Летальных исходов не зарегистрировано.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6376 человек, из них 4899 – в режиме самоизоляции, 1477 – в стационаре, у 38 863 человека медицинское наблюдение снято.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее пациенты с коронавирусом были выявлены на 18 территориях.

С марта 2020 года в лабораториях выполнено 253 701 тест на «ковид».