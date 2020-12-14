Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 декабря: «пик» заболеваемости приходится на областной центр

«Пик» заболеваемости приходится на областной центр. Фото: pixabay.com.

148 человек с коронавирусом выявлены в Смоленской области за последние сутки, 1 погиб, 34 справились с болезнью.

В регионе продолжают фиксировать рост заболеваемости от COVID-19. Больше всего заболевших приходится на областной центр.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также растет заболеваемость сезонными вирусами. С конца ноября до середины декабря медики выявили более 7 тысяч больных ОРВИ. В областном центре уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ совокупного населения на 29,7% выше уровня эпидпорога.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что анализы сдали 14 человек. Обнаружены парагрипп, аденовирусы и вирусы герпеса второго типа.

Учебный процесс частично приостановлен в 10 школах Смоленска и одной школе области. Полностью закрыта 1 школа и 1 детский сад.

В то же время для помощи медикам в регионе продолжается передача служебного транспорта поликлиникам и больницам. Накануне три машины получили медики 4-й поликлиники. Врачи отмечают, что с их помощью закрывается потребность в транспорте: автомобили используются для обслуживания вызовов на дому, доставки лекарств пациентам с COVID-19.