Использование маткапитала предлагают расширить. Фото: smolensk.er.ru.

Предложение о расширении возможностей использования материнского капитала озвучила Елена Пензина, модератор Социального онлайн-форума «Единой России», в котором принял участие Смоленский волонтерский центр партии. Она рассказала о том, что вопрос об использовании средств маткапитала на садики, открытые индивидуальными предпринимателями, неоднократно поступал при подготовке Форума.

«В таких садах применяется так называемое домашнее обучение, и интерес к ним огромен, особенно в условиях пандемии. Полагаем, что было бы справедливым предусмотреть оплату таких садов, открытых индивидуальным предпринимателями. Просим рассмотреть такую возможность», - сказала Елена Пензина.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает ввести дополнительные меры поддержки беременных женщин. В частности, увеличить размер пособия за постановку на учет на раннем сроке.

Ранее, Госдума приняла в окончательном чтении закон, который позволяет в течение полугода использовать средства материнского капитала, направленные на формирование накопительной части пенсии. Теперь можно обратиться с заявлением об использовании средств на другие цели: улучшение жилищных условий, получение образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

Координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», депутат Госдумы от Смоленской области Ольга Окунева подчеркнула, что совершенствование механизма реализации прав на материнский капитал делает его удобнее и эффективнее. «Единая Россия» продолжит работу над расширением возможностей по использованию маткапитала, а активисты партпроекта «Крепкая семья» будут отслеживать реализацию принятых инициатив», – подчеркнула Ольга Окунева.

В понедельник, 14 декабря, «Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум. В нем приняли участие Президент Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, а также федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, волонтеры. В ходе форума участники обсудили возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Также речь шла о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса. Владимир Путин поддержал ряд инициатив «Единой России», в том числе, о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, о продлении возможности безрецептурной онлайн-продажи лекарств, а также о продлении беззаявительного прядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.