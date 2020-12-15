Пандемия не помеха: смоленские поисковики подводят итоги уходящего года

Поисковым отрядам удалось поднять останки 1621 бойца. Фото: smolensk.er.ru.

Трогательные истории, много гостей, главные из которых – родственники найденных бойцов. Так мог бы пройти традиционный Вечер Памяти, посвященный закрытию очередного поискового сезона. Однако сегодня планы приходится согласовывать с пандемией.

«Мы бы хотели собраться лично, поздравить друг друга с предстоящими новогодними праздниками, определить план работы в 2021 году. В связи с ограничительными мерами мы переводим все наши заседания в онлайн-формат», – отметила лидер поискового движения на Смоленщине, координатор регионального проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских.

Вахты Памяти в этом году были не такими продолжительными, но по-прежнему результативными. Поисковым отрядам удалось поднять останки 1621 бойца.

Поисковым отрядам удалось поднять останки 1621 бойца. Фото: smolensk.er.ru.

В июле все выезды были исключительно однодневные, без ночлега. В августе разрешили создавать небольшие лагеря, масштабом не более 70 человек. В этом году впервые в Смоленскую область приехал отряд из Якутии, также был сформирован новый ведомственный отряд «Следопыт», членами которого стали офицеры Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

В результате изучения архивных документов, исследования солдатских медальонов, по наградам и иным источникам установлены имена 299 воинов. Узнать имя – это успех, а найти его родственников, отправить солдата на его родную землю, для каждого поисковика – огромное счастье. Акция «Дорога домой», которая традиционно проходит при поддержке регионального партпроекта «Связь поколений» приобрела всероссийский масштаб и проходила в Москве с участием Министерства обороны.

«В этом году 15 павших защитников Отечества отправились домой. Одним из ярких событий уходящей Вахты Памяти стала передача на родину останков пяти бойцов, найденных в разных уголках Смоленской области. В День Неизвестного солдата, 3 декабря, на территорию Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах прибыли делегации из Ленинградской, Московской, Рязанской, Владимирской областей и Краснодарского края. Почтить память героев приехали представители власти, сенаторы от этих регионов и, самое главное, родственники солдат! Это как раз то, чему служит поиск – восстановлению имен и возвращению героев домой», – рассказала сенатор от Смоленской области Нина Куликовских, которая инициировала мероприятие.

Захоронения погибших воинов также прошли на Смоленщине, в 13 муниципальных образованиях.

Поисковым отрядам удалось поднять останки 1621 бойца. Фото: smolensk.er.ru.

По инициативе и под руководством Секретаря реготделения «Единой России», командира поискового отряда «Славяне» Игоря Ляхова в конце августа Вахта Памяти прошла на территории Рыбковского сельского поселения Сафоновского района. За три дня были подняты останки девяти бойцов. На четвертый день состоялось погребение останков Николая Михайловича Молчанова. Спустя 73 года красноармеец вернулся из небытия.

В ходе Вахты Памяти на территории Гагаринского района с воинскими почестями были погребены 127 останков солдат, поднятых осенью прошлого года и в ходе нынешних экспедиций. Тогда же руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов вручил поисковому объединению Смоленщины ключи от микроавтобуса, который необходим им в работе.

В этом году в Чепчугово (Вяземский район) впервые прошел первый областной слет поисковиков-студентов. На протяжении трех дней ребята изучали основы поиска под руководством опытных наставников. Своих представителей отправили 12 отрядов.

Одним из важных направлений деятельности поисковиков остается доброхотство. В этом году приведено в порядок 74 объекта в 19 муниципальных образованиях региона.

Более 30 лет поисковики исследуют разные уголки Смоленщины, где отважно сражались наши деды и прадеды. Отряды надеются, что уже 18 февраля, в День смоленского поисковика, они снова смогут встретиться лично и определить фронт работ, а с приходом весны вновь отправятся в леса на поиск солдат, приблизивших долгожданную Победу. И никакая пандемия этому не помешает.