Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 декабря: три человека погибли

Число заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. Фото: pixabay.com.

Число заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. Диагноз официально подтвержден еще у 153 жителей региона, трое погибли. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению COVID-19 в регионе.

В то же время растет и число выздоровевших. За последние сутки 178 человек справились с болезнью. Общее число людей, кто смог поправиться за все время наблюдений, выросло до 10815.

По данным регионального Оперативного штаба, сегодня в Смоленской области под присмотром врачей находятся 5718 человек, из них 4264 - в режиме самоизоляции, 1454 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе не введены новые ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. На карантине находится 1 школа и один детский сад. Также занятия приостановлены в ряде классов 10 школ города и одной области.

Ранее почти 10 тысяч масок поступило в бюджетные учреждения Смоленска. СИЗы получили работники поликлиник, детских садов, школ и библиотек.