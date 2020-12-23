Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Смоленском в декабре и январе АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») увеличивает периодичность курсирования двухэтажных поездов с четырех рейсов в неделю до шести, сообщает пресс-служба компании.Скоростной двухэтажный поезд № 743/744 Москва – Смоленск теперь отправляется не только по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, но и по вторникам. Дополнительный поезд будет курсировать до 26 января 2021 года, отправляясь по вторникам в 09:56 и прибывая в Смоленск в 14:06. Из Смоленска – по средам в 17:07 с прибытием на Белорусский вокзал столицы в 21:24. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Вязьма, Сафоново и Ярцево.Кроме того, с 25 декабря 2020 года по 30 января 2021 года назначается дополнительный двухэтажный поезд № 205/206 сообщением Москва – Смоленск отправлением по пятницам (кроме 1 и 8 января). Он будет отправляться из Москвы в 23:58 и прибывать в Смоленск в 06:15 следующих суток, из Смоленска – по субботам (кроме 2 и 9 января) в 22:56 с прибытием в Москву в 05:10 следующих суток. Этот поезд будет осуществлять дополнительные рейсы и в одноэтажном исполнении. Так, 28, 29 декабря 2020 года, 1, 9, 10 января 2021 года он отправится из Смоленска, а 29, 30 декабря 2020 года и 2, 10 и 11 января 2021 года – из Москвы.Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».СправкаНапомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасности пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Также во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки.