Три «друга» начинающего бизнесмена

Молодой смоленский предприниматель Роман Каплун. Фото: предоставлено собеседником издания.

– Роман Викторович, расскажите, пожалуйста, когда и почему решили стать предпринимателем?

– Предпринимателем планировал стать давно. Идея витала в воздухе еще в университете (окончил энергоинститут), когда я точно понял, что инженерное дело – это мое. И, несмотря на то что закупка оборудования для промышленного бизнеса требует серьезных капиталовложений, я не побоялся и был уверен, что каждый человек может и должен заниматься своим делом. Три года назад моя мечта осуществилась. Сегодня я являюсь учредителем в двух компаниях – инженерной и связанной с общепитом (мексиканская кухня).

– Почему выбрали для себя именно эту отрасль?

– Мы работаем клиентоориентированно, не подходим шаблонно к клиентам. Что касается мексиканской кухни, то это совсем новое явление, этим оно нас и привлекло.

– Чем занимается ваша инженерная компания?

– Компания «ТехПроГрупп» поставляет инженерное оборудование и расходные материалы по всей территории Российской Федерации. Осуществляет монтаж вентилируемых фасадов, вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и других инженерных сетей в разных регионах нашей страны. Сотрудники компании регулярно повышают уровень квалификации, совершенствуются технологии, способы монтажа и организация монтажных работ. Это инженерная компания с большим опытом работы. Мы дорожим своей репутацией, поэтому своим заказчикам предлагаем лучшее оборудование и комплектующие всемирно известных производителей, оказываем инженерные услуги высокого качества. Вся продукция компании имеет соответствующие сертификаты и лицензии, а также гарантию на эксплуатацию.

– В чем преимущества и отличие от других?

– Большой и разнообразный опыт работы. Выполняем заказы по устройству вентиляции и дымоудаления на разных объектах. Квалифицированные мастера. Наш коллектив состоит из опытнейших специалистов, которые воплотили в жизнь множество проектов разной сложности. Применение современных технологий. Выполняем алмазное бурение отверстий для вентиляции и дымоудаления в монолитных конструкциях и железобетоне. Точный и грамотный монтаж. Наиболее опытные монтажники имеют 20-летний профессиональный опыт. Обоснованность принятых решений. Перед началом работ производим обследование вентиляционных систем и систем дымоудаления, проверяем их работоспособность и необходимость ремонта. Собственная бригада осуществляет монтаж вентилируемых фасадов. Мы являемся официальным дистрибьютором одного из крупнейших на территории Российской Федерации завода по изготовлению металлосайдинга, фасадных систем и сэндвич-панелей, что позволяет нам на самых выгодных условиях производить монтаж вентилируемых фасадов под ключ. Индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность, профессионализм – вот главные правила нашей работы.

– Последнее десятилетие на государственном уровне все чаще звучат тезисы о пользе модернизации и новых технологий. Стало ли легче делать подобный бизнес в России?

– Безусловно, новые технологии присутствуют. Это, в основном, касается и инженерной компании. Хотя и в фуд-траке мы используем совершенно новое и современное оборудование. Оно помогает в скорости выполнения работ.

– Назовите 3 главных «друга» начинающего бизнесмена?

– Это трудолюбие, изучение новых технологий и вера в себя.

– Сейчас экономика страны, и строительный сектор не исключение, переживают непростое время. Некоторые специалисты видят в этом процессе и положительные моменты. А что думаете вы по этому поводу?

– Нужно не сдаваться и помнить: то, что мы достигли и достигаем – это результат исключительно собственной деятельности.

– В будущее смотрите с оптимизмом? Какие планы?

– Что касается инженерного бизнеса, планируем заниматься более сложными монтажными работами. Мы всегда ставим перед собой цели. В плане общепита – много амбициозных задач. Это выход на франшизу, ближайшую Европу и Китай.

– С какими трудностями приходится сталкиваться?

– Основная трудность – менталитет заказчиков. Люди иногда бывают консервативными. Это выражается в том, что они плохо принимают какие-либо новшества, будь-то инновационные изменения в технике, оптимизация производства и другое. Возникают трудности и в поисках поставщиков.

– Недавно вы открыли фуд-трак. Расскажите, откуда возникла такая идея?

Фото: предоставлено собеседником издания.

– Инициатором стал мой партнер, он давно об этом думал, тогда еще эта ниша не была так раскручена. Мы хорошо обдумали идею и приняли решение осуществить ее.

– Как относятся ваши близкие к вашему бизнесу? Поддерживают вас?

– Близкие относятся с пониманием и поддержкой. Но и переживают также за меня.

– Есть ли у вас хобби, увлечения?

– Веду активный образ жизни. Катаюсь на мотоциклах, люблю путешествовать.

– Как вы считаете, что нужно изменить в нашем городе?

– Развивать и воспитывать молодежь. Давать им базовые знания в бизнесе, чтобы развеять стереотипное мышление. Как я заметил на собственном опыте, смоляне – ленивые. Они очень с большой критикой относятся к изменениям, происходящим в городе, либо к чему-то новому. Пример тому еще одно наше ноу-хау – «Кубик Рубика» с хештегами на ул. Николаева. Молодое поколение это оценило, а вот постарше уже отнеслись совсем по-другому.

Антон Смирнов