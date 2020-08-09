Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 августа: работают аттракционы, магазины, кафе

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 19 человек.. Фото: pixabay.com.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией обновил данные о COVID-19 на Смоленщине. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 19 человек, 26 удалось выздороветь, один погиб.

По данным регионального Роспотребнадзора, режим изоляции соблюдают около 1300 человек, из них более 300 находятся в больнице.

Фото: стопкоронавирус.рф

Ранее губернатор Алексей Островский на фоне снижения заболеваемости принял решение о введении в регионе третьего этапа послаблений. Уже сегодня жители региона могут посидеть в кафе, сходить в кино, бар, на дискотеку, заняться спортом или отправиться на отдых.