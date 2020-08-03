Коронавирус в Смоленской области на 3 августа: новых заболевших единицы, один погиб

Оперативный штаб представил новые данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Заболевших, по-прежнему единицы, по данным на 3 августа - 15, число выздоровевших растет - +51.

Негативную динамику показывает лишь число погибших – в регионе еще один человек не смог побороть вирус. Итого – 102 летальных исхода.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В тоже время постепенно в регионе снижают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Ранее в парке стали готовить к запуску аттракционы, а в школах начали активную подготовку к 1 сентября.

Но, в то же время, власти не исключают, что если заболеваемость начнет расти, всех снова отправят на карантин.