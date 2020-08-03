2020-08-03T11:15:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 3 августа: новых заболевших единицы, один погиб

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 3 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В регионе снижают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Фото: из архива администрации Смоленска.В регионе снижают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

Оперативный штаб представил новые данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Заболевших, по-прежнему единицы, по данным на 3 августа - 15, число выздоровевших растет - +51.

Негативную динамику показывает лишь число погибших – в регионе еще один человек не смог побороть вирус. Итого – 102 летальных исхода.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В тоже время постепенно в регионе снижают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Ранее в парке стали готовить к запуску аттракционы, а в школах начали активную подготовку к 1 сентября.

Но, в то же время, власти не исключают, что если заболеваемость начнет расти, всех снова отправят на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24