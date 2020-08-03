В столице региона прошло заседание общественного совета Федерации дзюдо Смоленской области. Присутствующие обсудили проделанную за последние три года совместную работу и переизбрали президента и правление Федерации дзюдо Смоленской области на новый трехлетний срок.

Президент Федерации дзюдо Смоленской области Александр Колумб отметил, что с 2017 года на территории региона проведены и организованы около 40 соревнований различного уровня. Среди них – первенство ЦФО до 18 лет, первенство России до 23 лет, межрегиональный турнир «Победа», всероссийский фестиваль борьбы. Смоленские спортсмены достойно представляли область на крупнейших турнирах, становились победителями и занимали призовые места. Свою безупречную квалификацию продемонстрировал смоленский судейский корпус, который неоднократно выезжал на соревнования.

Напомним, что региональное отделение «Единой России» в рамках проекта «Детский спорт» не первый год организовывает крупные турниры по восточным единоборствам на территории Смоленщины.

- Наша задача - поддерживать детский спорт, активно привлекать в спортивные залы и секции молодежь. У каждого должна быть возможность заниматься единоборствами, это развивает волю и стремление к победе, - отметил глава Попечительского совета Федерации дзюдо Смоленской области, председатель Смоленской областной Думы, Секретарь регионального отделения Партии Игорь Ляхов.

За последние три года наш регион не раз становился центром притяжения любителей дзюдо.

В Смоленске обсудили развитие дзюдо в регионе. Фото: Андрей Смирнов.

Ежегодно усиливается материально-техническая база в регионе: два года назад открылись специализированный зал в Вязьме и отделение дзюдо при комплексной спортивной школе СГАФКСТ, в 2019 году – отделение дзюдо при спортивной школе в Гагарине, а осенью 2020-го планируется открытие зала единоборств в Рославле и тренажерного зала при спортивной школе отделения единоборств в Ярцеве.

В завершении встречи был поднят вопрос о возобновлении совместной работы спортивных школ региона и Федерации дзюдо Смоленской области. Исходя из рекомендаций министерства спорта России, проводить тренировочную деятельность, а также организовывать соревнования разрешено, но с учетом строго соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

- В Смоленской области до сих пор присутствуют определенные ограничения. Спортивные школы получили рекомендации Роспотребнадзора, попрошу каждого из вас отнестись к ним очень серьезно. Всем нам нужно продолжать стремиться к высоким результатам несмотря на возникшие трудности, - подытожил Игорь Ляхов.