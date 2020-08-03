– Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, о том, как вы выбрали свою профессию.

– Выбором своей профессии я обязана своему отцу, Александру Сергеевичу, с его легкой руки и отцовской настойчивости я стала врачом. Вот уже более 30 лет он работает водителем «Скорой медицинской помощи». Когда встал вопрос о выборе вуза после окончания школы, папа мне просто сказал: «Будешь врачом». На тот момент возразить отцу я не могла и по сей день очень благодарна ему за мое профессиональное направление. Каждый год теперь мы совместно с ним отмечаем праздник День медицинского работника.

– Пожалуйста, расскажите о своей работе.

Фото предоставлено «Клиника Эксперт Смоленск».

– Работа у меня многогранна и интересна. В настоящее время являюсь исполнительным директором ООО «Клиника Эксперт Смоленск», не оставляю также и работу врача-терапевта. И рабочая специфика руководителя, и врача требует колоссальной ответственности, быстрого принятия решений и очень часто жизненной мудрости.

– У вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нем.

– Можно ли говорить об успешности? Для меня это философский вопрос, ведь успех – это многомерное понятие. Могу сказать, что должны быть поставлены четкие цели, нужно не терять вдохновение и работать в удовольствие.

– Что вы могли бы рассказать о себе вне профессии – интересные факты или поступки?

– Очень тяжело представить себя вне профессии и вне коллектива. В свободное время наслаждаюсь времяпровождением с родными, занимаюсь цветоводством – обожаю розы и орхидеи. Люблю путешествовать – испытываю огромное удовольствие от наших прекрасных и исторических мест Смоленщины, ведь бодрость и сила духа – в природе!

– Представим, что вас пригласили на 15-минутную аудиенцию к президенту РФ. О чем вы поговорили бы с ним за это время?

– Я бы поблагодарила Владимира Владимировича за национальные проекты «Здравоохранение», которые действительно воплощаются в практическую жизнь медицины. В диалоге затронула бы тему внедрения телемедицины и медицинских роботов в максимально короткие сроки в России, и не только об этом шел бы разговор.

– Скажите, что такое медицина для вас? Как вы ее воспринимаете?

– Медицина для меня – это мой образ жизни, это мои эмоции сопереживания и радости за пациентов.

– Какими вам представляются перспективы отечественного здравоохранения?

– Перспективы в здравоохранении – это, бесспорно, качественная и доступная медицинская помощь (сокращение времени ожидания, упрощение записи на прием и т. д.), медпомощь должна быть доступна не только городским жителям, но и сельским, то, что сейчас происходит на селе, медициной назвать трудно.

– Что такое здоровый образ жизни в вашем понимании и придерживаетесь ли вы его в действительности?

– В идеале мы все должны придерживаться здорового образа жизни, не всегда это получается. Я не исключение из правил, максимально стараюсь придерживаться правильного питания, занимаюсь спортом. И для себя давно поняла, что положительные эмоции – это также львиная доля здорового образа жизни.

– Давайте перейдем к клинике, которой вы руководите. В чем, с вашей точки зрения, ее ключевое отличие от других?

– Клиника «Эксперт Смоленск» открыла двери нашим первым пациентам 8 июля 2014 года, недавно мы отметили свое 6-летие, с чем я еще раз и поздравляю свою замечательную команду и наших многочисленных пациентов, которые доверяют нам свое здоровье. У нас многопрофильная клиника, представленная широким спектром диагностических и консультативных услуг. Оснащена клиника оборудованием экспертного класса. Но ключевым отличием является постоянно развивающаяся команда профессионалов, и ежегодно растущий пациентопоток говорит о том, что нам доверяют, а это и есть высокая оценка нашей деятельности.

– Хотелось бы поинтересоваться, что нового внедрено в работу учреждения за время вашей работы?

– На протяжении последних четырех лет сотрудничаем с ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России, с 2019 года – с одной из крупнейших клиник АО «Медицина» (клиника Ройтберга), есть опыт работы с Новосибирским Федеральным Центром нейрохирургии и МРНЦ им. А.Ф. Цыба (г. Обнинск), коллеги из клиник-партнеров выезжают к нам на очные консультации, и благодаря такому симбиозу у нас есть возможность помогать пациентам в сложных клинических ситуациях, и по полису ОМС в том числе. В феврале этого года достигнуты договоренности с нашими белорусскими коллегами о возможностях лечения наших пациентов в ведущем онкоцентре г. Минска (РНПЦ ОМР имени Александрова), однако Covid внес свои изменения, но уверена, что это временно. Также пациенты из Беларуси являются нашими пациентами на протяжении последних двух лет, и как одна из задач – это увеличение потока из дружественного государства. Не могу не отметить и взаимоотношения с нашим медицинским сообществом Смоленска. Хочу сказать спасибо коллегам за участие и помощь нашим пациентам.

– Какие показатели, с вашей точки зрения, наиболее ярко характеризуют лечебное учреждение, которым вы руководите?

– На данный вопрос отвечу статистическими данными работы нашей клиники за 2018 и 2019 годы: в 2018 году было принято 31 035 пациентов, проведено 171 457 исследований (из них МРТ – 18 917, эндоскопии – 2498, УЗ-исследований – 20 297), в 2019 году приняли 33 456 пациентов, провели 181 066 исследований (из них МРТ – 18 988, эндоскопии – 4945,УЗ-исследований – 41 696). Цифры говорят сами за себя.

– Какие методики диагностики или лечения в вашем лечебном учреждении вы назвали бы уникальными?

– Я немного по-другому отвечу на этот вопрос, не про уникальность оборудования и лечение, а про нашу уникальную возможность замкнутого цикла в отношении диагностики и лечения наших пациентов. На базе клиники пациент проходит диагностику, лечение, и если есть необходимость, например, при выявлении опухолей головы, спинного мозга, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза у мужчин и женщин, кишечника, аневризм, грыж межпозвоночных дисков, по медицинским показаниям пациент будет отправлен (по полису ОМС) для оперативного лечения в клиники-партнеры, если патология нейрохирургического профиля, в большинстве случаев реабилитационный период пациент проходит там же. Нельзя допустить, чтобы человек оставался один на один со своей проблемой, нужно максимально помочь в зависимости от тяжести патологии и далее забрать под диспансерное наблюдение, только в таких случаях рождается доверие наших пациентов.

– Какие перспективы дальнейшего развития учреждения в современных условиях вы видите?

– Цель – расти в объемах и качестве оказания медпомощи, в том числе и в рамках ОМС, наращивать профессиональные навыки своих сотрудников, продолжать начатый курс образовательного процесса для врачей, в том числе и в рамках НМО, приобретать оборудование с учетом потребности региона.

– И в завершение нашего разговора. Что вы хотите пожелать читателям?

– Хочу пожелать всем здоровья, успешности, жизненной гармонии и положительных эмоций.

Текст Антон Смирнов.

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