Своим опытом поделился 43-летний Дмитрий Алексеев, владелец одного из крупнейших авторынков города Смоленска, который в своей работе знает все тонкости, слова всегда подтверждает делом.

– Дмитрий Валерьевич, расскажите, что привело вас в автомобильный бизнес?

Для меня результат – превыше всего! Он заключается в безупречном и профессиональном подходе к нашим покупателям, высококачественном товаре, который мы реализуем, и отличной системе обслуживания клиентов, говорит предприниматель Дмитрий Алексеев.

– Моя карьера бизнесмена началась 19 лет назад. Но пришел я к этому не сразу. После школы я поступил в автотранспортный колледж на специальность «техник, организатор автомобильных перевозок». Этого мне показалось мало, и я решил получить высшее образование в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. По окончании получил диплом по специальности «преподаватель, тренер по борьбе дзюдо». Так сложилось, что в дальнейшем я связал свою жизнь с автобизнесом. Во-первых, данная сфера привлекла меня тем, что я получил специальное образование по этому профилю. Во-вторых, с детства увлекался всем, что касалось автомобилей.

– Как вы оцениваете ситуацию на рынке?

– В данный момент ситуация на рынке очень сложная. На это повлияло подорожание курса доллара и евро. Этот скачок, рост стоимости автомобилей, падение покупательной способности, пандемия коронавируса – все это наносит непоправимый ущерб авторынку.

– Планируете ли вы расширять свой бизнес?

Для меня результат – превыше всего! Он заключается в безупречном и профессиональном подходе к нашим покупателям, высококачественном товаре, который мы реализуем, и отличной системе обслуживания клиентов, говорит предприниматель Дмитрий Алексеев.

– На сегодняшний день машина считается самым популярным транспортом, поэтому дело в данной сфере всегда будет актуальным. Доход в этой области стабилен и для тех, кто занимается продажами, и для работников специализированных автомастерских. Чтобы открыть и в будущем расширять автомобильный бизнес, необходима оптимизированная программа для его развития, финансовая разработка и многое другое.

– В чем закладывается успех вашего бизнеса?

– В воплощении всего задуманного, хорошем качестве и конечном результате. Ведь для меня результат – превыше всего! Он заключается в безупречном и профессиональном подходе к нашим покупателям, высококачественном товаре, который мы реализуем, и отличной системе обслуживания клиентов. Для того чтобы добиться успеха в автомобильном бизнесе, необходимо честно, открыто, с пониманием подходить к каждому покупателю. У нас действует весь спектр услуг: от продажи машин до оформления страховок и договоров купли-продажи, также на территории авторынка функционирует стоянка для автомобилей.

– Как на ваш бизнес повлияла пандемия?

– Во время пандемии снизились продажи из-за сокращения количества клиентов.

– Чем занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас хобби?

– Я отец троих детей, поэтому все свое свободное время посвящаю им. А еще в душе я спортсмен – люблю вести здоровый образ жизни и заниматься спортом!

– Любите ли вы Смоленск и что бы вы хотели в нем изменить?

– Смоленск – мой любимый и родной город-герой. Хотелось бы улучшить его внешний облик, сделать современными детские площадки, улучшить придомовые территории и отремонтировать ветхие дома.

Антон Смирнов

Фото: автора.