2020-08-05T10:59:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 5 августа: власти обсуждают переход к третьему этапу снятия ограничений

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 5 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Фото: из архива издания.В Смоленской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки положительные тесты получили только 16 смолян. При этом растет число выздоровевших. Их, по-прежнему в разы больше – за сутки +74. Единственную неблагополучный пункт – число летальных исходов. По данным на 5 августа, их 104. За последние сутки от осложнений, вызванных вирусом, скончались еще два человека.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Тем временем, власти обсуждают переход к третьему этапу снятия ограничений. Ранее губернатор Алексей Островский сообщил, что послабления могут произойти уже в этот понедельник. Тогда в регионе будут открыты для посещения бассейны и заработают аттракционы в парках. К слову, их уже протестировали и они готовы к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Движение транспорта на улице Козлова в Смоленске частично перекроют
В Смоленске будут искать новые места для фермерского рынка
ООО ФСК «Мостоотряд-47» приглашает на работу
Четыре человека претендуют на кресло губернатора Смоленской области
В Гагарине сгорели рулоны с сеном
Погрузка в Смоленском регионе МЖД в июле выросла на 10,8%
Смоленский губернатор проведет онлайн-встречу с жителями Дорогобужа
В Смоленске чиновница получила срок за мошенничество с субсидиями
Более 170 молодых смолян примут участие в «Бизнес-Смене онлайн»
Бассейны заработают в Смоленске на третьем этапе ограничений
Движение транспорта по Хлебозаводскому переулку в Смоленске частично ограничат
Сквер на улице Николаева в Смоленске начали благоустраивать
Блогер подарил смоленскому пенсионеру-инвалиду машину
104 человека скончались от коронавируса в Смоленской области
Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске
65 смолян стажи жертвами клещей