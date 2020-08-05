Коронавирус в Смоленской области на 5 августа: власти обсуждают переход к третьему этапу снятия ограничений
В Смоленской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки положительные тесты получили только 16 смолян. При этом растет число выздоровевших. Их, по-прежнему в разы больше – за сутки +74. Единственную неблагополучный пункт – число летальных исходов. По данным на 5 августа, их 104. За последние сутки от осложнений, вызванных вирусом, скончались еще два человека.
Фото: стопкоронавирус.рф.
Тем временем, власти обсуждают переход к третьему этапу снятия ограничений. Ранее губернатор Алексей Островский сообщил, что послабления могут произойти уже в этот понедельник. Тогда в регионе будут открыты для посещения бассейны и заработают аттракционы в парках. К слову, их уже протестировали и они готовы к работе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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