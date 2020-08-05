Лучший на Московской железной дороге

Юрий Базаров говорит, что впечатляющих результатов в работе удалось достичь благодаря тому, что на железной дороге работают преданные своему делу специалисты высокого уровня». Фото: пресс-служба МЖД.

О том, с какими результатами труженики стальных магистралей Смоленщины встретили свой профессиональный праздник, мы попросили рассказать заместителя начальника Московской железной дороги по территориальному управлению, заслуженного работника транспорта РФ, почётного железнодорожника России Юрия Базарова.

Юрий Базаров. Пресс-служба МЖД.

150 лет - на скорости 160

- Юрий Иосифович, как оцениваете результаты?

- Отлично! Смоленский регион железной дороги был и остаётся в числе передовиков. Мы не сдаём своих позиций и по итогам первого полугодия являемся лучшим регионом Московской железной дороги. Из 10 ключевых показателей оценки эффективности 9 выполнено на более высоком уровне по сравнению с другими регионами дороги.

Мы один из первых регионов в России, получивших электропоезд «Ласточка-Премиум» с более высоким уровнем комфорта как для пассажиров бизнес-класса, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотел бы поблагодарить губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского за то, что он как глава региона обратился к генеральному директору ОАО «РЖД» Олегу Валентиновичу Белозерову с инициативой о запуске «Ласточки» Москва - Смоленск премиум-версии в 10-вагонном исполнении. Олег Валентинович откликнулся на предложение губернатора, и смоляне могут пользоваться этим комфортным поездом. Скоростные поезда «Ласточка» значительно повысили как транспортную мобильность населения, так и интерес к Смоленской области со стороны потенциальных инвесторов. На участках нашего региона «Ласточки» курсируют со скоростью 160 километров в час, так что из города-героя Смоленска до города-героя Москвы можно доехать за четыре с небольшим часа. Раньше об этом можно было только мечтать. Не отстают от пассажирских и грузовые перевозки. Погрузка грузов и выручка, начисленная от грузоперевозок, увеличена к плановому заданию на 6,9% и 7,7% соответственно, а участковая скорость грузовых поездов на регионе - самая высокая на полигоне Московской железной дороги. Таким образом, коллектив смоленских железнодорожников выполнил главную задачу - обеспечение перевозки пассажиров и грузов при безусловном соблюдении безопасности движения поездов. Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря тому, что на железной дороге работают преданные своему делу специалисты высокого уровня, которые являются примером настоящего мастерства. И это несмотря на непростую обстановку, связанную с пандемией коронавируса. Искренне, от всей души благодарю смоленских железнодорожников и наших ветеранов за максимальную ответственность и самоотдачу. Желаю всему коллективу региона-лидера так держать!

В октябре 2018 года мы отметили 150-летие железнодорожного движения от Рославля до Витебска, увековечив эту дату открытием памятника-паровоза Л-3127. Закономерно, что памятник установлен рядом со стелой в честь смоленских железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он стал символом единения ратной и трудовой славы железнодорожников. А впереди у нас тоже знаменательные даты, которые мы обязаны встретить достойными результатами своей работы. 29 августа исполнится 150 лет со дня основания эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная. А 20 сентября грядёт не менее весомая дата - 150-летие открытия движения по Московско-Смоленской железной дороге и отправления первого поезда из Смоленска в Москву.

Особый путь: на Берлин

- Вы руководите Смоленским регионом МЖД с 2005 года. Что удалось сделать за это время?

- Смоленщина - особенный в транспортно-логистическом отношении регион. Через Смоленск следуют поезда из России в Белоруссию, Европу, Прибалтику и в самый западный регион нашей страны - Калининградскую область. Сейчас по известным причинам многие поезда отменены, но мы, железнодорожники, уверены, что всё нормализуется, и поезда снова пойдут и на Минск, и на Париж, и на Берлин.

Действительно, в декабре этого года будет 15 лет, как я работаю в Смоленском регионе. Откровенно говоря, как будто это было вчера. Когда человек занят любимым делом - время летит быстро. К региону, ставшему для меня родным, к смолянам у меня уважительное, дружеское отношение. Здесь судьба свела меня с хорошими людьми, готовыми в трудную минуту подставить плечо. Это в полной мере относится и к руководству администрации Смоленской области, Смоленской областной Думы, главному федеральному инспектору по региону, мэрии города Смоленска, объединению организаций профессиональных союзов. Они всегда оказывают нам помощь, а мы стараемся отвечать взаимностью.

Я горжусь тем, что мы, смоленские железнодорожники, за эти 15 лет общими усилиями подготовили инфраструктуру для скоростного движения поездов и продолжаем её модернизировать. Взамен устаревших локомотивов в регион пришли самые современные магистральные тепловозы. К услугам пассажиров - рельсовые автобусы РА-1 и РА-2. Построен пригородный вокзал, обновлён и железнодорожный вокзал Смоленск - современные транспортные ворота старинного города. В прошлом году, в год 60-летия МЖД, в одном из лучших детских оздоровительных лагерей Смоленской области - «Факеле» Московской железной дороги открылся современный спортивный комплекс с бассейном. В этом году завершается реконструкция очистных сооружений на станции Смоленск-Сортировочный. Это сложный инженерно-технологический комплекс, обеспечивающий очистку воды по самым высоким природоохранным требованиям и построенный по инвестиционной программе ОАО «РЖД» «Обеспечение экологической безопасности». Очистные сооружения на станции Смоленск-Сортировочный - самые большие на полигоне Московской железной дороги, их проектная мощность составляет 5000 м3/сутки. Объект имеет высокое социальное значение для города Смоленска, ведь помимо сточных вод, поступающих от предприятий железнодорожного транспорта, здесь идёт очистка около 50 процентов стоков жилого сектора станции Смоленск-Сортировочный.

Ничего не откладывать на завтра

- Вы не «перепрыгивали» через ступени карьерной лестницы, пройдя путь по стальной магистрали от кондуктора и дежурного по станции до заместителя начальника главной железнодорожной магистрали страны. Какими качествами должен обладать железнодорожник?

- К счастью, я прошёл этот тернистый путь полностью. Это большая школа. Есть категория людей, которые не хотят проходить все этапы, а чтобы сразу, как говорится, «сесть в контору». Но нештатная ситуация высвечивает их неготовность. Приходилось слышать реплики «старослужащих»-железнодорожников, дескать, забудь, чему тебя учили, на «железке» всё по-другому. Я с этим категорически не согласен. Хорошо учиться - в работе пригодится. Убедился на своём личном опыте: с хорошим багажом знаний сядешь в любой, самый высокоскоростной поезд трудовой деятельности. И всё получится.

- Кто оказал на вас наибольшее влияние в профессиональном плане?

- Мне посчастливилось родиться в семье железнодорожников. Отец Базаров Иосиф Кузьмич работал начальником станции Майкаин Целинной железной дороги (сейчас железные дороги Казахстана), мама - билетным кассиром. Жили рядом с железной дорогой. Так что гул проходящих составов и гудки тепловозов сопровождали всё детство, а нашим «молодёжным центром» был железнодорожный вокзал. Безусловно, я горжусь тем, что продолжил династию Базаровых. У меня двое детей, и они тоже железнодорожники. На данный момент общий стаж династии Базаровых на железной дороге - более 200 лет.

Мне довелось трудиться на трёх железных дорогах - Целинной, Западно-Сибирской и Московской. Моим наставником был мощный руководитель - начальник Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги Равиль Ахметович Бикбавов. Я до сих пор очень благодарен Равилю Ахметовичу за бесценный опыт. Его «школу» прошла целая плеяда нынешних и бывших руководителей дорог и отделений, десятки специалистов высокого уровня, которые сегодня занимают ответственные посты в ОАО «РЖД». Мы с ним до сих пор тепло общаемся, ему 81-й год. Дай бог ему здоровья!

- Что для вас важнее в коллективе: дисциплина или тёплая атмосфера?

- Дисциплина - прежде всего. У нас на железной дороге, как у военных, она обязана быть жёсткой, иначе нельзя. Мы же помним историю: когда во время Великой Отечественной войны железная дорога была главной транспортной артерией страны, по которой бесперебойно доставлялись на фронт войска и боевая техника, а в тыл эвакуировалось мирное население и целые заводы. Тысячи эшелонов… Под артобстрелами и бомбардировками… Но должна быть в коллективе и тёплая атмосфера, основанная на взаимном уважении, доверии. Потому что железнодорожники - одна большая дружная семья, которая умеет и работать, и отдыхать.

- Кстати, Юрий Иосифович, существуют ли у заместителя начальника МЖД выходные дни?

- Времени действительно мало. Нужно быть всегда в теме и в форме. В 5 утра уже на ногах, гуляю с собакой. С утра проходим с ней 2 километра, вечером больше - 4-5 километров. Гуляем вблизи железной дороги, смотрим путь…

Для меня руководством к действию стала цитата французского писателя и учёного Эдуара Рене Лабулэ, прочитанная в газете «Гудок» в 1990 году: «Ничего не откладывать на завтра - вот секрет того, кто знает цену времени. Когда что-нибудь откладывают на другой день, то не думают, что каждый день и каждый час приносят новую заботу». Стараюсь придерживаться этого мудрого правила и всем его рекомендую.