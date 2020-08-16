Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 16 августа: в регионе сделано более 97 тысяч тестов на COVID-19

На Смоленщине проведено более 97 тысяч тестов на "ковид". Фото: pixabay.com.

За последние сутки коронавирус выявлен у 21 пациента, один человек погиб, 31 полностью справились с болезнью. Новые данные по распространению COVID-19 представил столичный Оперативный штаб.

Всего в регионе уже 5932 подтвержденных случаев вируса, 119 человек погибли.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора отмечают, что на Смоленщине проведено более 97 тысяч тестов на "ковид". Под подозрением на наличие коронавируса нового типа находятся 1250 жителей региона. Из них 946 - в самоизоляции, 304 - в стационаре. Наблюдение медики сняли с 20 655 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее глава Роспотребнадзора Лариса Сидеренкова призывала жителей региона сохранять масочный режим.

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