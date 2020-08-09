Коронавирус в Смоленской области: последние данные на 9 августа
Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные о COVID-19 на Смоленщине. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 19 человек. Ещё 26 смоляная удалось выздороветь.
Фото: стопкоронавирус.рф
Так, с начала пандемии положительный результат на тест на COVID-19 получили 5825 смолян. Большая часть заболевших (4555) уже прошли лечение и полностью выздоровели. Ещё один человек, который болел коронавирусом, умер. Всего 109 человек не смогли побороть новую инфекцию и умерли.
К 9 августа в Смоленской области разрешили:
- кататься на аттракционах, посещать кинотеатры, бассейны и сауны:
- разрешена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, увеселительных заведений;
- разрешено открыть гостиницы, детские лагеря, дома отдыха и др.;
- полностью отменяется изоляция в домашних условиях для людей, постоянно находящихся на территории региона;
- разрешена работа образовательных учреждений и секций.
Кроме того, смоляне снова могут пройти диспансеризацию и вакцинацию.