Коронавирус в Смоленской области: последние данные на 9 августа

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные о COVID-19 на Смоленщине. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 19 человек. Ещё 26 смоляная удалось выздороветь.

Фото: стопкоронавирус.рф

Так, с начала пандемии положительный результат на тест на COVID-19 получили 5825 смолян. Большая часть заболевших (4555) уже прошли лечение и полностью выздоровели. Ещё один человек, который болел коронавирусом, умер. Всего 109 человек не смогли побороть новую инфекцию и умерли.

К 9 августа в Смоленской области разрешили:

- кататься на аттракционах, посещать кинотеатры, бассейны и сауны:

- разрешена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, увеселительных заведений;

- разрешено открыть гостиницы, детские лагеря, дома отдыха и др.;

- полностью отменяется изоляция в домашних условиях для людей, постоянно находящихся на территории региона;

- разрешена работа образовательных учреждений и секций.

Кроме того, смоляне снова могут пройти диспансеризацию и вакцинацию.