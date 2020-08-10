Коронавирус в Смоленской области на 10 августа: открыты бассейны, кинотеатры и кафе

Федеральный оперштаб обновил данные о распространении коронавируса на Смоленщине. Фото: pixabay.com.

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом на территории Смоленской области. К 10 августа на Смоленщины положительный результат на тест на коронавирус получили еще 22 смолянина. Так, с начала пандемии коронавирус диагностировали у 5847 жителей региона. За минувшие сутки выздоровели еще 21 человек. Всего 4576 смолян смогли справиться с опасной инфекцией. Число летальный случаев увеличилось – умер еще один смолянин. Таким образом, 110 человек, у которых подтвердился COVID-19, умерли.

Свежие данные о ситуации в регионе. Фото: стопкоронавирус.рф.

1649 человек находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. 334 из них лежат в больницах. Всего с начала распространения COVID-19 более 20 тысяч смолян находились под присмотром медиков.

Напомним, Смоленская область приступила к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Теперь смоляне могуть вернуться в кинотеатры, рестораны, кафе, заняться спортом в бассейне и сводить своих детей на секции.

Невзирая на улучшение ситуации в регионе, главный санитарный врач региона призвал смолян соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила профилактики.