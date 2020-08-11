Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 августа: умерли еще два человека

Число летальных случаев достигло 112. Фото: pixabay.com.

За минувшие сутки в Смоленской области выявили еще девять новых случаев заболевания коронавирусом. Так, в регионе заразились уже 5856 человек, 4615 из которых выздоровели, а 112 – скончались.

За прошедшие сутки на территории региона обнаружили девять заболевших. Фото: стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших за последние 24 часа (+39) превышает число новых заболевших. Еще два смолянина, у которых обнаружили коронавирус, умерли.

Новые случаи заболевания COVID-19 выявили в Смоленске (+3), в Ярцевском (+2), в Сафоновском (+3) и Монастырщинском (+1) районах.

1414 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. 1110 из них сидят дома в режиме самоизоляции. Остальные лежат в больницах.

К 11 августа на территории Смоленщины провели 94115 лабораторных исследования, чтобы выявить заболевших.

Напомним, Смоленская область сняла ряд ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом.