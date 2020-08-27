Под Смоленском установили памятник начальнику Пограничных войск СССР. Фото: Алексей Смирнов.

26 августа 2020 года в деревне Татарск Монастырщинского района в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается...» прошло торжественное мероприятие, посвященное установке памятника начальнику Пограничных войск СССР, Герою Советского Союза, Почетному гражданину Смоленской области Вадиму Матросову.

Бюст Героя установлен на его малой родине на территории Татарской средней школы, носящей его имя. Вадим Александрович родился в деревне Бохото Монастырщинского района, участвовал в Великой Отечественной войне, на протяжении нескольких лет до 1989 года возглавлял Пограничные войска страны.

Как отметил на митинге по случаю открытия памятника инициатор проекта «Защитникам Отечества посвящается ...» сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич, «Матросов – среди пограничников, как Маргелов для десантников».

По словам Франца Адамовича, эти два славных в Вооруженных Силах имени связаны со Смоленщиной. Не так давно в Смоленске был установлен памятник основателю десантных войск, а сейчас пришел черед увековечить в бюсте генерала армии Матросова.

«Мы имеем высокую честь вместе открыть памятник великому военноначальнику нашей великой страны», - сказал Франц Клинцевич. Обратившись к учащимся, сенатор призвал помнить этот день и равняться на знаменитого земляка.

С 2000 года по решению Смоленской областной Думы местная школа носит имя Вадима Александровича Матросова. В его честь назван Пограничный сторожевой корабль, Кадетский корпус федеральной Пограничной службы России.

Фото: Алексей Смирнов.

«Для нас всех очень важно сохранить память, сохранить историю, все то, что является главной соединяющей силой нашего народа, - отметил на митинге председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов. - Вадим Александрович не только генерал армии, Герой Советского Союза, и не только ветеран Великой Отечественной войны, модернизировавший погранвойска, он ещё и уроженец этой земли. Смоленская областная Дума в 2018 году присвоила ему самое высокое звание - Почетный гражданин Смоленской области. И я считаю, что школа, которая носит имя этого Героя, должна чтить эту память. Теперь у вас есть то место, у которого наших детей нужно вдохновлять. Им есть с кого брать пример, у кого перенимать наши исторические ценности».

На церемонию открытия памятника собралось много местных жителей, приехали представители Пограничных войск, духовенства, ветераны и родные Героя.

«Я знаю, что он был генерал погранвойск и получил звание Героя в 1982 году. Я горжусь, что у меня был такой замечательный дедушка и рад, что появился такой памятник», - поделился правнук военноначальника Александр Лукьянов.

«Радуюсь, что Франц Адамович (прим. Клинцевич), Игорь Васильевич (прим. Ляхов) и их соединомышленники занимаются важным делом – ставят памятники героям Великой Отечественной войны, войны 1812 года, и тем героям, которые прославили свое Отечество своим подвигом. Потому что эти памятники - это не только дань уважения героям, но и живое напоминание нам о высоком служении Отечеству», - отметил в выступлении епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.

Фото: Андрей Смирнов.

Один из участников митинга признался, что одеть военную форму его вдохновил пример земляка. По словам капитана погранвойск Дениса Прусова, ему удалось осуществить мечту – попасть на заставу имени Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Александровича Матросова: «Я выпускник Татарской средней общеобразовательной школы. В 2008 году после окончания школы я принял решение связать свою судьбу с пограничной службой и стать офицером пограничником. Посетив заставу, которая гордо носит имя нашего героического соотечественника, я ощутил эту связь поколений, осознал значимость и гордость высокого звания защитника Отечества».

«В историю родины вписан навек, отмечен наградой столичной. Достойный и мужественный он человек, российской страны пограничник», - зачитала строки стихотворения, посвященные знаменитому земляку, ученица Татарской средней школы.

Памятник-бюст Вадиму Александровичу Матросову установлен напротив входа в учебное заведение. На постаменте начертаны слова, которым следовал и которые завещал потомкам Вадим Александрович Матросов: «Надо жертвовать собой, своими интересами ради будущего нашего народа...».