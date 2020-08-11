«Благодаря спорту я сумел реабилитироваться!» - Денис Прялкин о своей спортивной карьере

Смолянин Денис Прядкин рассказал о своей карьере. Фото: личный архив.

Смолянин Денис Прялкин – спортсмен, мастер спорта по самбо и пауэрлифтингу, воспитал множество спортсменов, отлично проявивших себя на чемпионатах разного уровня, неоднократно побеждал и сам в соревнованиях. Денис Андреевич рассказал о том, как начинал свою карьеру, что главное в воспитании спортсменов и какова поддержка спорта в области.

– Денис Андреевич, расскажите о себе.

– Я окончил три высших учебных заведения: СГИФК, МЮИ, РАНХиГС. По специальностям – тренер-преподаватель, юрист и госслужащий, являюсь мастером спорта в двух спортивных дисциплинах, а именно: в пауэрлифтинге и в борьбе самбо.

На данный момент работаю тренером-преподавателем в Смоленском государственном училище олимпийского резерва, участвую в подготовке и воспитании будущих спортсменов-олимпийцев.

– Почему вы выбрали именно эту профессию?

– Я с юных лет как тренировался сам, так и тренировал, в то же время получил тяжелую травму, не связанную со спортом, инвалидность. И только благодаря спорту сумел реабилитироваться, насколько это было возможно, и даже сумел показать высокие результаты! Так что выбора, собственно, и не было, все шло своим чередом, я находился в своей среде и занимался любимым делом.

Смолянин Денис Прядкин рассказал о своей карьере. Фото: из личный архив.

– С какими трудностями вы сталкиваетесь в своей профессии?

– Трудности в этой сфере у всех одни и те же, а именно: недостаток финансирования в подготовке молодых спортсменов, большой отток талантливых ребят и девушек после окончания средней школы из-за, так сказать, «туманной» перспективы для них в будущем.

– Вы занимались пауэрлифтингом и стали мастером спорта в этом виде. Затем перешли в самбо и тоже получили звание мастера спорта. Какой вид спорта сложнее для вас и почему?

– Я не переходил никуда, скорее я остался пауэрлифтером, который стал заниматься и выступать по самбо. В каждом спорте по-своему сложно, и там и там приходится работать над собой. Мне ничего не давалось легко, везде приходилось очень много работать и прикладывать усилий.

– Что сподвигло вас пойти на самбо?

– Все банально и просто. Я пришел на ковер в 30 лет, чтобы разучить приемы борьбы. На тот момент не было никакой задачи выступать на соревнованиях.

– Сейчас, работая тренером, как вы думаете, что самое сложное в воспитании спортсменов?

– Это мотивировать их заниматься этим нелегким делом дальше. Приходится постоянно быть в диалоге со спортсменами. Ведь обычно спортсмен доходит до определенного уровня и останавливается, и не потому, что выше ему не подняться или травмы какие, а потому, что сомневается в дальнейших перспективах. Надо же думать о будущем, строить планы, выбирать подходящую профессию… Это и есть одна из главных причин ухода ребят из спорта.

– Расскажите, пожалуйста, о своем графике тренировок. Сколько занятий в неделю, сколько времени на них уходит?

– Лично я тренируюсь каждый день, кроме воскресенья, совмещаю силовые тренировки в тренажерном зале с борьбой на ковре, держу себя в форме, со спортсменами работаю примерно так же.

– В чем, как вы считаете, секрет вашего успеха?

– Секрет в том, что я не боялся что-то начинать и идти дальше, не стеснялся учиться, будучи уже опытным.

Смолянин Денис Прядкин рассказал о своей карьере. Фото: личный архив.

– У каждого тренера есть свой стиль и свой способ мотивации спортсменов. Как вы мотивируете ребят заниматься и быть более дисциплинированными?

– Мотивирую только личным примером или привожу в пример известных спортсменов.

– Проще работать с юными или с уже состоявшимися спортсменами?

– Конечно, удобнее и интереснее работать с состоявшимися спортсменами, таких уже не нужно убеждать ходить регулярно на тренировки, соблюдать режим, у них уже четко обозначенная цель, остается только помогать им всеми средствами в спортивном продвижении, и это совсем не легкий труд.

– Вы работаете тренером-преподавателем. Под вашим чутким руководством тренируются несколько спортивных классов. В связи с этим хотелось бы спросить: как вы оцениваете развитие спорта в России и что необходимо предпринять для его популяризации не только в России, но и мире?

– Вопрос в подготовке кадров, это приличный путь, длиной в годы, и вся проблема в обеспечении этого пути. К сожалению, с этого проблемы и начинаются, а затем их только больше, выше достижения, соответственно, больше проблем. Развитие спорта в России оцениваю как «специфическое». Чтобы популяризировать какие-то виды спорта, достаточно сделать их более доступными. Большинство секций, к сожалению для желающих заниматься, становятся коммерческими, то есть платными. Плюс от этого, конечно, тренерам, они трудоустроены, могут себя прокормить, но, к примеру, не за всех подростков родители будут оплачивать тренировки. Вот и популяризируем виды спорта через выживание тренеров и спортсменов, хорошо хоть спортивные площадки есть во дворах, хоть какая-то альтернатива.

– Поделитесь, пожалуйста, личным опытом. Как вы перебарываете беспокойство накануне ответственного старта? Может, у вас есть какой-нибудь собственный метод?

– Я ищу что-то, что меня может отвлечь и расслабить, иначе можно «перегореть» перед стартом, если о нем постоянно думать!

– В нашей стране сейчас внедряются программы по пропаганде и поддержке здорового образа жизни и охране здоровья граждан. Как вы считаете, насколько самбо сможет этому помочь, и что вы думаете в отношении программы «Самбо в школу»?

– По поводу программы «Самбо в школу» я только за, занятие любым видом спорта с юных лет приучает молодое поколение к здоровому образу жизни и к дисциплине, а также идет развитие в физическом плане, а занятия борьбой вполне поспособствуют этому. Это очень хорошая программа.

– В заключение нашего разговора хотелось бы спросить: какие ваши дальнейшие планы на будущее? Связаны они с тренерской деятельностью, с продолжением спортивной карьеры?

– Вы знаете, не люблю загадывать наперед. Надеюсь, все будет только лучше!