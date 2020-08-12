Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 августа: число новых случаев продолжает снижаться

Умерли еще два смолянина, болевшие COVID-19. Фото: pixabay.com.

Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области. Так, за последние 24 часа коронавирусом заболели восемь человек. Выздоровели в два раза больше человек (+18). Накануне умерли еще два человека, у которых ранее диагностировали COVID-19.

За минувшие сутки выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии нового вируса коронавирус подтвердился у 5864 смолян. 79% (4634 человек) из них успешно прошли лечение и выздоровели. К сожалению, число летальных случаев продолжает расти. Пятый день подряд умирают больные коронавирусом. Число летальных случаев в регионе достигло 114.

В смоленских лабораториях провели 769 лабораторных исследования, чтобы выявить новых заболевших. Так, в регионе было проведено 94884 теста.

Напомним, в начале июля в Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса. 30 пациентов почувствовали себя лучше после того, как прошли лечение этим препаратом.