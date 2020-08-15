Коронавирус в Смоленской области на 15 августа, последние данные: в регионе новые летальные исходы

19 новых случаев коронавируса зарегистрированы в регионе за последние сутки, еще два человека погибли. Фото: pixabay.com.

19 новых случаев коронавируса зарегистрированы в регионе за последние сутки, еще два человека погибли. При этом 59 выздоровели. Специалисты столичного Оперативного штаба представили новую картину по распространению "ковида".

Врачи отмечают, в больницах регионах находится около 300 человек. Еще около 700 пребывают в режиме самоизоляции - у одних заболевание протекает бессимптомно, кому-то на помощь приходят лекарства, которые чаще всего используют во время гриппа.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова просит жителей региона продолжать сохранять масочный режим, дистанцию и внимательнее относиться к гигиене рук. Вирус среди нас, он не побежден, говорит глава Роспотребнадзора, этим знанием не следует пренебрегать!

Когда начнется вторая волна заболеваемости никто назвать не может, но то, что она будет, уже не сомневаются.