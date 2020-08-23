Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 23 августа: статистика заболевших

18 новых заболевших зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, 7 человек выздоровели.

18 новых заболевших зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, 7 человек выздоровели. Оперативный штаб обновил данные по заболеваемости COVID-19. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В числе лидеров по количеству больных - Смоленск, где, по данным на 22 августа, подтверждено более 2107 случаев, на втором месте - Вяземский район с 509 заболевшими и Ярцевский - 445. В настоящее время регион находится на третьем этапе по снятию ограничительных мер. 7 сентября ситуация может измениться - Роспотребнадзор представит новые данные и власти региона могут принять решение о полном снятии действующих запретов.