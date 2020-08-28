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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 августа: в городе готовятся к проведению массовых мероприятий

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 28 августа
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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21 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, 25 человек выздоровели, один скончался. Фото: pixabay.com.

21 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, 25 человек выздоровели, один скончался. Фото: pixabay.com.

21 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, 25 человек выздоровели, один скончался. Новую картину распространения ковида представил столичный Оперативный штаб.

Между тем, в городе готовятся к проведению Дня знаний. Также, как стало известно накануне, 5 сентября в столице региона пройдет кинофестиваль "Золотой Феникс". Организаторы получили добро на проведение массового мероприятия.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время специалисты регионального Роспотребнадзора просят сохранять в области масочный режим и обращают внимание на соблюдение социальной дистанции.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2020: последние новости

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