Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 августа: в городе готовятся к проведению массовых мероприятий

21 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, 25 человек выздоровели, один скончался. Фото: pixabay.com.

21 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, 25 человек выздоровели, один скончался. Новую картину распространения ковида представил столичный Оперативный штаб.

Между тем, в городе готовятся к проведению Дня знаний. Также, как стало известно накануне, 5 сентября в столице региона пройдет кинофестиваль "Золотой Феникс". Организаторы получили добро на проведение массового мероприятия.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время специалисты регионального Роспотребнадзора просят сохранять в области масочный режим и обращают внимание на соблюдение социальной дистанции.