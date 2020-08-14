Коронавирус в Смоленской области на 14 августа: число выздоровевших резко возросло

Число летальных случаев в регионе продолжает расти. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области на утро 14 августа выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали еще 79 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Число вызлоровевших за сутки в несколько раз превышает число новых заболевших. Фото: стопкоронавирус.рф.

Всего на 14 августа в регионе диагноз подтвердился у 5892 жителей области. Число выздоровевших с начала пандемии достигло 4731. Это примерно 80% от общего числа заболевших. С 8 августа в регионе каждый день регистрируются летальные случаи. Так, к 14 августа умер еще один смолянин. Всего с начала пандемии умерли 116 человек, которые лечились от коронавируса.

Напомним, днем ранее главный санитарный врач региона обратилась к смолянам и попросила их продолжить соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить распространения COVID-19.