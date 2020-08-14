На Смоленщине подвели итоги журналистского конкурса фонда «СозИдаНие»

В Смоленской области прошел журналистский конкурс фонда «СозИдаНие». Фото: smolensk.er.ru.

В честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова в марте стартовал конкурс среди смоленских авторов. Опытные журналисты и начинающие писатели приняли участие в творческом состязании. Это уже юбилейный по счету конкурс. Первый раз он прошел пять лет назад - на 70-летие Победы.

В Смоленской области прошел журналистский конкурс фонда «СозИдаНие». Фото: smolensk.er.ru.

- Каждая пядь Смоленской земли помнит об ожесточенных боях за Родину, помнит о погибших, угнанных в концлагеря, о сожженных деревнях. Война, без преувеличения, коснулась каждой семьи в стране. Наша святая обязанность помнить об этом, более полно восстанавливать события тех времен и, в том числе, с помощью таких конкурсов, напоминать, с какими нечеловеческими трудностями столкнулись наши отцы, деды и прадеды, какой ценой была завоевана Победа, - обратился Сергей Неверов к редакторам районных газет.

В Смоленской области прошел журналистский конкурс фонда «СозИдаНие». Фото: smolensk.er.ru.

60 авторов, 22 из которых – школьники, представили материалы в пяти номинациях: «О войне глазами женщин», «Наш долг», «Связь поколений», «Подвигам жить в веках» и «Наследники Победы». Девятиклассник Антон Ануфриенковаиз Руднянского района рассказал историю своего дедушки в работе «Мне твоя фамилия досталась»

- Антон приходил к нам в редакцию, поднимал архивы, собирал воспоминания своих родственников. Ребенок по-настоящему погрузился в историю, прочувствовал тему. Сегодня это очень важно, – подчеркнула главный редактор газеты «Руднянский голос» Людмила Азаркевич.

В Смоленской области прошел журналистский конкурс фонда «СозИдаНие». Фото: smolensk.er.ru.

- Многие коллеги работают уже не один десяток лет. И сколько бы ни писали об этой теме, все равно очень много нерассказанных воспоминаний, непрочитанных страниц и с каждым годом их значение все больше и больше возрастает и наша задача сохранить как можно больше воспоминаний и передать их нашим детям. Огромное спасибо за вашу инициативу, Сергей Иванович, - сказала руководитель Центральной объединенной редакции Марина Проскурнина.

Члены конкурсной комиссии поблагодарили участников за проделанную работу, вручили дипломы и ценные призы.

В Смоленской области прошел журналистский конкурс фонда «СозИдаНие». Фото: smolensk.er.ru.

- Мороз по коже, когда читаешь работы о событиях давно минувших. Хочется выразить слова благодарности ветеранам, нашим победителям, тем, кто обеспечил мирное небо, кто дал нам возможность трудиться, учиться, растить детей. Их становится все меньше и меньше рядом с нами, но жива наша память, мы должны нести ее дальше, рассказывать детям, внукам, - подчеркнул Неверов.