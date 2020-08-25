На Поле Памяти в Шумячском районе воздали почести погибшим солдатам. Фото: Андрей СМИРНОВ.

Митинг начался с обращения к другому знаменательному событию. 8 мая текущего года на Поле Памяти у деревни Понятовка установили памятник Воину-освободителю. Монумент появился в ходе реализации на Смоленщине проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается...».

- Проект стартовал в 2017 году. На сегодняшний день в разных районах области установлено 18 памятников. Они призваны увековечить героев не только в бронзе, но и сердцах людей, - напомнила руководитель областного центра «Долг» Ирина Оленьчива. - В мае из-за ограничительных условий, связанных с пандемией, мы не смогли здесь собраться, и сегодня мы имеем возможность почтить память неизвестных солдат.

Директор Краснооктябрьской средней школы Шумячского района Наталья Ерохова отметила, что именно в таких местах формируется и крепнет патриотическое воспитание нашего поколения. Поле Памяти в Понятовке стало местом, где проходят митинги, захоронения после проведенных Вахт Памяти, воплощается связь поколений:

На Поле Памяти в Шумячском районе воздали почести погибшим солдатам. Фото: Андрей СМИРНОВ.

- Все дальше уходят времена Великой Отечественной войны, все меньше остается очевидцев того трагизма, боли невосполнимых утрат. И тем важнее увековечивание памяти тех, кто погиб, защищая свою страну, близких и родных, кто был замучен в концлагерях, расстрелян, умер от голода во время блокады и просто не дожил до Победы. Разрешите мне от имени всех жителей Понятовского сельского поселения выразить благодарность инициатору проекта «Защитникам Отечества посвящается...» Францу Адамовичу Клинцевичу, руководителю поискового движения на Смоленщине Нине Германовне Куликовских. Хочется поблагодарить всех тех, кто участвовал в доставке, установке памятника Воину-освободителю и благоустройстве территории возле него, - сказала Наталья Ерохова.

В очередной раз представители разных поколений собрались на Поле Памяти, чтобы осуществить ритуал покрытия Государственным флагом братских захоронений. Эта традиция, по словам депутата Смоленской областной Думы Нины Куликовских, родилась на Вахте Памяти. Поисковики решили покрывать флагом место временного хранения останков поднятых воинов в знак особой признательности, что этот воин служил Отечеству.

- Российский флаг как символ государственности появится на всех 27-ми Полях Памяти. Началась акция «Поле нашей памяти» 12 июня в Ельне и Демидове, затем состоялась в Угре и в Хиславичах, а сегодня эстафету приняла Шумячская земля. Наша задача, чтобы на каждом Поле Памяти развевался флаг как символ того, что здесь лежат победители, даже если они погибли в 41-ом году, - подчеркнула Нина Германовна.

Участники акции покрыли флагами пять братских могил, тем самым отдав павшим воинам полагающиеся воинские и гражданские почести, почтили их память минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы на мемориальном комплексе.

Стоит отметить, что Поле Памяти в Понятовке появилось на месте гибели шести неизвестных солдат, чьи останки обнаружили бойцы поисковых отрядов. По итогам нескольких поисковых сезонов было произведено пять погребений, установлено три имени без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества.