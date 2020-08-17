Коронавирус в Смоленской области на 17 августа: умерли 120 человек

Коронавирусом заразились еще 17 человек. Фото: pixabay.com.

Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области. За минувшие сутки в регионе выявили еще 17 случаев заражения коронавирусом. От болезни вылечились еще 15 смолян. Число летальных случаев продолжает расти. С 8 августа с регионе каждый день умирают от коронавирусных осложнений смоляне.За прошедшие 24 часа умер еще один житель региона, который боролся с коронавирусом.

Коронавирусом заразились еще 19 человек. Фото: pixabay.com.

В целом с начала распространения COVID-19 на территории области коронавирус подтвердился у 5949 человек. С болезнью справились 4836 жителей региона. 120 человек не смогли побороть новую инфекцию и умерли.

Сентябрь все ближе, а это значит, что школы начинают готовиться к приему учеников. Ранее стало известно, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации на традиционную линейку 1 сентября придут только ученики 1 и 11 классов.