Стало известно, как пройдет новый учебный год у смоленских школьников

На Смоленщине обсудили готовность школ и детских садов к 1 сентября. Фото: smolensk.er.ru.

В Смоленской области на площадке регионального отделения «Единой России» обсудили готовность школ и детских садов города к началу учебного года. Как будет выстроена учеба, каких изменений ждать учителям и родителям - именно эти вопросы обсудили единороссы, представители администрации и педагоги.

По словам председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова, сегодня необходимо понять, какие проблемные моменты остаются, что тревожит учителей.

- Вопрос подготовки детей к школе находится в поле нашего внимания. Уже сейчас есть положительные изменения как на федеральном, так и на региональном уровнях, которые помогут и родителям, и педагогам. Например, зачисление братьев и сестёр в один детский сад или школу, обеспечение горячим питанием школьников начальных классов,- отметил Игорь Ляхов.

На Смоленщине обсудили готовность школ и детских садов к 1 сентября. Фото: smolensk.er.ru.

Первый заместитель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, федеральный координатор проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева подробнее остановилась на изменениях, которые внесены в семейный кодекс.

-- Инициатива записи детей в одну школу исходила, в том числе, и от смоленских родителей. Во время встреч в Общественной семейной приёмной не раз была озвучена эта проблема. Поэтому такие круглые столы позволяют нам с вами формировать и менять законодательство,- отметила Ольга Окунева.

На Смоленщине обсудили готовность школ и детских садов к 1 сентября. Фото: smolensk.er.ru.

Она напомнила про ещё одну меру поддержки для учителей - доплату за классное руководство в размере 5 000 рублей.

- Мы понимаем, какой непростой период был во время пандемии. Никто не был готов к таким событиям. Было сложно. Спасибо вам за работу,- обратилось к учителям Ольга Окунева.

По словам депутата Госдумы от Смоленской области, сегодня большое значение имеют национальные проекты, в рамках которых ведётся строительство новых школ и детских садов.

- На сегодняшний день в Смоленске работает 83 детских сада, в них находятся 16,5 тысяч детей. Сто процентов детей от 3-7 лет обеспечены местом в саду, остаётся вопрос по ясельным группам. 50% детей от 1,5 до 3х лет обеспечены яслями. Работа ведётся, чтобы закрыть и этот вопрос. Большое значение для города имеют национальные проекты. В конце 2019 года открылись два садика на 150 мест на Королевке и в Алтуховке. Нам удалось на базе садов сформировать ещё по 60 дополнительных мест на ясельные группы. До конца этого года будет сдан сад по улице Парковая, прогимназия на Свердлова, ещё один сад на Королевке,- рассказала заместитель Главы города по социальной сфере Тамара Максимчук.

Кроме того, в рамках нацпроектов начато строительство новой школы в Соловьиной роще. На 2021 год в планах построить детские сады и школы в активно развивающихся районах города – Краснинском шоссе, Семичёвке, Новосельцах.

По словам начальника управления образования и молодежной политики Людмилы Иваниченко, подготовка школ в этом году особенная.

- Это не одномоментная работа, а очень масштабная. С марта до сегодняшнего дня мы ее проводим, готовясь к новым условиям пребывания детей в школе. У нас был опыт работы с соблюдением эпидемиологических норм во время голосования по поправкам в Конституцию и проведения ЕГЭ. Комиссией отмечен высокий уровень готовности учебных организаций к новому году, - отметила она.

На Смоленщине обсудили готовность школ и детских садов к 1 сентября. Фото: smolensk.er.ru.

Руководитель Роспотребнадзора по Смоленской области Лариса Сидоренкова отметила, что учебный год начнётся в обычном режиме, но с изменениями. Например, у школьников будут проверять температуру, но их не будут заставлять носить маски.

Своими рекомендациями с учителями и родителями поделилась главный врач Смоленской областной детской клинической больницы Виктория Макарова.

На Смоленщине обсудили готовность школ и детских садов к 1 сентября. Фото: smolensk.er.ru.

- Во время начала школьного процесса родители должны быть максимально внимательны. Я призываю вас измерять температуру ребёнку утром и вечером. Если вы заподозрили признаки простуды, – не ведите ребёнка в школу. Коронавирус никуда не ушёл, помните, что часто болезнь протекает бессимптомно. Только мы с вами способны защитить наших детей. Важно помнить, что дети почти полгода учились дома, сейчас им нужно будет перестроиться. Возможно, им понадобится психологическая поддержка,- подчеркнула Виктория Макарова.

По словам регионального координатора проекта «Крепкая семья», члена Координационного совета «Национальной родительской ассоциации» Светланы Новиковой психологический центр помощи детям и семьям «Горизонт» совместно с Общественной семейной приёмной готов оказать такую поддержку, как детям, так и родителям.

- Центр давно и тесно сотрудничает с некоторыми школами города Смоленска. Мы открыты и готовы оказать поддержку. Этот год действительно стал испытанием для семей. В наших силах помочь настроится на стандартный учебный процесс,- уверена Светлана Новикова.