Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 18 августа: число заболевших приближается к 6 тысячам

COVID-19 продолжает убивать жителей Смоленской области. Фото: pixabay.com.

За минувшие сутки в Смоленской области выявили 13 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 18 августа. Выздороветь удалось гораздо большему числу людей. К 18 августа полностью излечились от болезни еще 54 человека.

Умер еще один смолянин, у которого был диагностирован коронавирус. Фото: стопкоронавирус.рф.

Так, с начала пандемии инфекция подтвердилась у 5962 человек. Оперштаб говорит о 4890 выздоровевших. Количество летальных случаев продолжает расти. За последние 24 часа от коронавирусных осложнений умер еще один житель региона. Теперь в области насчитывается 121 летальный случай.

Ранее стало известно, что в Смоленской области разрешили проводить культурные мероприятия, но при условии, что их будут посещать не более 300 человек.