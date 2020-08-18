Российский актер Сергей Плотников посетил детскую больницу в Смоленске

Детскую областную больницу в Смоленске посетил Сергей Плотников. Фото: smolensk.er.ru.

Заслуженный артист РФ Сергей Плотников посетил Смоленск в рамках акции «КиноМай», которая из-за пандемии прошла только в августе. Дружба Смоленской областной детской больницы и благотворительного фонда «Детский КиноМай» началась шесть лет назад. С тех пор «звездный десант» посещает медучреждение с мастер-классами, творческой программой и подарками.

- Это заслуга главного врача больницы Виктории Макаровой. Она на нас вышла, а мы ведь и рады помочь, где можем, – рассказала президент фонда Лидия Евтушенкова. – К сожалению, в этом году нашу традиционную кинонеделю пришлось переформатировать в два дня, но мы рады и такому, рады, что посетили родной любимый город, с которого начиналась наша деятельность.

Сергей Плотников пообщался с юными смолянами, показал мастер-класс, спел композиции из известных фильмов и мультиков. Ребята дружно подпевали.

Детскую областную больницу в Смоленске посетил Сергей Плотников. Фото: smolensk.er.ru.

- Хочется, чтобы наши маленькие зрители не только попсу слушали, а что-то у нашего поколения брали на вооружение: хорошую музыку, стихи выдающихся поэтов, – подчеркнул артист.

115 юных смолян проходят лечение в детской областной больнице. Ребята могут провести здесь пару дней, а порой и несколько месяцев, поэтому каждое мероприятие для них – часть приятной терапии и возможность забыть о порой неприятном лечении.

Детскую областную больницу в Смоленске посетил Сергей Плотников. Фото: smolensk.er.ru.

- Любая положительная эмоция – это лечебная процедура. Все, что заставляет ребенка улыбаться, испытывать счастье, помогает нам в лечении, – подчеркнула главврач детской больницы Виктория Макарова. – Такие мероприятия, тем более в хорошую погоду, на свежем воздухе, с артистами и подарками, однозначно улучшают всю нашу терапию. Каждый приезд «КиноМая» и его бессменного руководителя Лидии Евтушенковой – всегда праздник. Фонд помогает нам обновлять наши игровые комнаты и детскую площадку.