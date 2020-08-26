Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 августа: в регионе сохраняют масочный режим и просят соблюдать дистанцию

14 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области по данным на 26 августа. Фото: pixabay.com.

14 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области по данным на 26 августа. 48 человек получили по второму отрицательному тесту и выписаны с больничного, 1 пациент скончался от осложнений.

В целом, за все время наблюдений в регионе выявлено уже 6085 случаев ковида, 5194 человек выздоровели, 125 скончались.

Фото: Стопкоронавирус. рф.

Напомним, на Смоленщине действует третий этап по выходу из ранее введенных из-за пандемии ограничений. Открыты парки, кафе, ТРЦ, спортивные клубы и др.

Ранее стало известно, что 1 сентября начнется с торжественной линейки для 1 и 11 классов. Остальные дети в День знаний сядут за парты.